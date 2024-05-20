AXA安盛冠名贊助的文娛運動新地標「AXA安盛創夢館」今日隆重開幕

為隆重其事，「AXA安盛創夢館」於今日舉行盛大的啟動禮，由AXA 安盛中國大陸、香港及澳門行政總裁尹玄慧女士、耀榮文化合伙人及首席營銷官張永達先生和新鴻基地產代理有限公司租務部總經理周淑雯女士，共同主持開幕儀式，為是次合作奠定了重要的根基。此外，啟動禮當天，本港知名樂隊 RubberBand 及 Cozy Syndrome 為現場嘉賓帶來難忘的音樂饗宴。

AXA安盛中國大陸、香港及澳門行政總裁尹玄慧女士於啟動禮上致開幕辭表示：「今日我們很高興能夠與耀榮文化進一步加強合作，為社區帶來多元化娛樂體驗的『AXA安盛創夢館』正式隆重揭幕。這個場地進駐西沙GO PARK的室內多用途主場館，我們相信配合該區豐富的餐飲、商舖、室內運動場及休閒設施 ，必定成為本地的文娛及運動愛好者的聚集地。這不僅是一個提供多元化體驗的場館，更是一個讓大眾追逐夢想的平台，無論是音樂、運動、藝術或文化的愛好者，『AXA安盛創夢館』都能夠為其提供舞台，實現夢想。」

耀榮文化合伙人及首席營銷官張永達先生於啟動禮上致開幕辭表示：「耀榮文化多年來一直致力以專業將音樂與歡樂傳遞給觀眾、將娛樂及文化向世界宣揚！我們三方不謀而合以宣傳本地城市為己任為共同目標，守護與推動城市有夢想的表演者成就夢想，舉辦各種體育文化娛樂藝術活動。 今天的『AXA安盛創夢館』開幕禮將會成為重要里程碑，我們定不負眾望，把場館成為香港文化藝術與運動產業之重要樞紐，社區帶來更精彩及啟發，為所有有夢想的人Dreams Come True。」

新鴻基地產代理有限公司租務部總經理周淑雯女士於啟動禮上致開幕辭表示：「西沙GO PARK是新鴻基地產西沙大型綜合發展項目的其中一部分，由國際知名的Zaha Hadid Architects操刀設計，是匯聚運動、娛樂、餐飲、生活休閒於一身的嶄新地標。非常榮幸AXA安盛與耀榮文化共同打造的『AXA安盛創夢館』進駐西沙GO PARK。希望透過各方的合作，持續為本地運動及文娛藝術注入更多力量，讓大眾能享受西沙GO PARK獨有的體驗。衷心祝賀『AXA安盛創夢館』開幕，成為本地的文娛及運動愛好者的新聚點。」

為滿足市民對多元化活動的熱愛及追求，「AXA安盛創夢館」將舉辦一系列豐富多彩的活動。5、6月已有深受饒舌歌迷熱愛的台灣歌手婁峻碩和近期大熱的韓國跳唱組合 VERIVERY 於「AXA安盛創夢館」將分別舉行演唱會和粉絲見面會。往後除了定期舉辦演唱會和運動比賽外，還計畫舉辦藝術展覽、文化講座等多元範疇的活動，為城市注入更多活力。這些活動將逐漸成為本地文化生活的一部分，值得市民期待與參與。

AXA安盛簡介

AXA安盛為AXA安盛集團之成員。AXA安盛集團是全球領先的保險公司，業務遍佈51個市場，服務全球9,400萬名客戶，並以「致力守護，推動未來」為宗旨。

作為一家在香港擁有最多元化業務的保險公司，我們提供人壽、健康及一般保險的全面保障及服務，並且是最大的一般保險服務供應商及主要的健康和僱員福利保障供應商。我們的目標不單只為客戶提供綜合保障，更希望能夠成為個人、企業及社區的全方位夥伴。我們的核心服務承諾是透過積極聆聽客戶需要及、投資及發展科技和數碼轉型，不斷創新產品及服務和豐富客戶體驗。

AXA安盛致力承擔社會責任，以推動各界應對氣候變化、為社區創造共同價值為重要使命。我們非常榮幸成為首家關注大眾心理健康的保險公司，我們透過提供不同產品、服務，並進行具代表性的研究以提高大眾對心靈健康的關注。我們的整體可持續發展策略建基於氣候相關財務披露工作小組（TCFD）的建議，以氣候政策和提高生物多樣性為重點。我們承諾將環境、社會和管治元素融入我們的業務，務求在投資者、保險供應商、國際模範企業的三大角色上作出貢獻構建可持續未來。

此新聞稿亦上載至AXA安盛的網頁：AXA.COM.HK

耀榮文化簡介

耀榮文化其前身為耀榮娛樂，創立於香港光輝的 80 年代，由外界尊稱為香港「演唱會之父」的張耀榮先生一手創立。耀榮是最早於紅磡香港體育館主辦演唱會的主辦商，並將此建築物打造成華人首屈一指的現場演出聖地，耀榮同時也是亞洲主辦過最多演唱會的主辦商，其主辦的演唱會數以千計，合作歌手無數。2016 年底，公司改組為耀榮文化有限公司，延續演唱會文化事業的同時，更廣泛的擴大了五大主要營業務線其中包括：策劃與主辦，現場演出製作，場地管理，票務系統，宣傳推廣。

西沙 GO PARK簡介

西沙GO PARK是一個糅合運動、娛樂、餐飲、生活休閒於一身的嶄新地標，總面積約30 萬平方呎。由全球知名的扎哈‧哈迪德建築事務所（Zaha Hadid Architects）操刀設計，流線形設計和幾何美學的建築規劃，重新定義西沙充滿活力的現代社區生活，展現多層次景觀，為運動、娛樂、餐飲、文化和休閒提供充足的開放空間和多功能配套設施，將人文、環境及建築無縫融合，詮釋 Park, life！生活哲學。

關於「AXA安盛創夢館」

「AXA安盛創夢館」（AXA Dreamland）是由AXA安盛冠名贊助、耀榮文化策劃及營運、位於西沙海映路9號 的西沙 GO PARK內。「AXA安盛創夢館」進駐西沙 GO PARK的室內多用途主場館，除可作為室內運動場地使用，並適合舉行中小型音樂匯演和各種運動比賽，場地更可容納1,500人，目前場地租用率已達到80%，將吸引超過50,000人次使用，成為本地的文娛及運動愛好者的聚集地。

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SOURCE AXA安盛