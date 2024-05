AXA安盛冠名贊助的文娛運動新地標「AXA安盛創夢館」今日隆重開幕

與耀榮文化攜手打造 於西沙GO PARK為大眾帶來運動、文娛及消閒等多元新體驗

為追夢者提供展現自我的舞台

香港2024年5月20日 /美通社/ -- AXA安盛香港及澳門(「AXA安盛」)宣布匯聚運動、文娛及消閒為一體的「AXA安盛創夢館」今日盛大揭幕。「AXA安盛創夢館」(AXA Dreamland)是由AXA安盛冠名贊助、耀榮文化策劃及營運(「耀榮文化」)、位於西沙GO PARK的全新標誌性文娛運動場地,銳意成為新界活動表演地標。是次合作是繼西九文化區安盛x 竹翠公園(AXA x WONDERLAND)後,AXA安盛與耀榮文化再度攜手合作,標誌雙方致力推動本土文娛藝術產業和運動的共同理念,助力每位追夢者登上屬於自己的舞台。

「AXA安盛創夢館」位於西沙海映路9號的西沙 GO PARK內。「西沙 GO PARK」乃新鴻基地產(「新地」)悉心打造的西沙大型綜合發展項目其中的運動商業綜合部份,將運動、娛樂、餐飲及休閒體驗匯聚於一身的全新地標。「AXA安盛創夢館」進駐西沙 GO PARK的室內多用途主場館,除可作為室內運動場地使用,並適合舉行中小型音樂匯演和各種運動比賽,場地更可容納1,500人,目前場地租用率已達到80%,將吸引超過50,000人次使用,成為本地的文娛及運動愛好者的聚集地。