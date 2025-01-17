Bank of America 公布 2024 年第四季財務業績

北卡羅來納州夏洛特2025年1月17日 /美通社/ -- Bank of America 今天公佈了 2024 年第四季財務業績。新聞發佈、補充資訊及投資者簡報，可於 Bank of America 的投資者關係網站 https://investor.bankofamerica.com/quarterly-earnings 上查閱。

投資者電話會議資訊

行政總裁 Brian Moynihan 和財務總監 Alastair Borthwick 將於今天東部上午 11:00 在投資者電話會議上討論財務業績。若想收聽此會議，請撥打1.877.200.4456（美國）或1.785.424.1732（國際）加入會議， 會議編號是 79795。請在會議開始前10分鐘撥入。

投資者亦可瀏覽該公司投資者關係網站的「活動和簡報」區來收聽會議的現場音頻，以及查看簡報投影片。

投資者電話會議的重播資訊

投資者可於 1 月 16 日中午至 1 月 26 日中午 11 時 59 分瀏覽投資者關係網站，或致電 1.800.934.4850（美國）或 1.402.220.1178（國際）查看投資者電話會議的重播。

Bank of America

Bank of America 是全球領先的金融機構之一，為個人消費者、中小型企業和大型企業提供全方位的銀行、投資、資產管理以及其他金融和風險管理產品和服務。公司在美國提供無與倫比的方便服務，為大約 6,900 萬名消費者和小型企業客戶提供 3,700 間零售金融中心、約 15,000 部自動櫃員機和屢獲殊榮的數碼銀行服務，經驗證的數碼用戶計有 5,800 萬名。Bank of America 是財富管理、企業和投資銀行業務以及廣泛資產類別交易的全球領袖，為世界各地的企業、政府、機構及個人客戶服務。Bank of America 透過一系列創新、易用的網上產品及服務，為約400萬小企業戶提供行業領先的支援。此公司在美國、其領土及超過35個國家/地區營運和服務客戶。Bank of America 公司股票（紐約證券交易所：BAC）在紐約證券交易所上市。

欲了解更多 Bank of America 的資訊，包括股息公佈及其他重要資訊，請瀏覽Bank of America新聞室及註冊接收新聞電郵通知。

投資者可聯絡：

Lee McEntire，Bank of America

電話： 1.980.388.6780

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Jonathan Blum，Bank of America（固定收益）

電話： 1.212.449.3112

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媒體可聯絡：

Jocelyn Seidenfeld，Bank of America

電話：1.646.743.3356

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SOURCE Bank of America Corporation