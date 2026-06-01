BofA Securities 會議顯示：投資者重新部署推動亞洲量化市場轉型

重點摘要

BofA Securities 香港舉辦第二屆亞太區綜合量化服務高級領導峰會 (Asia Pacific Integrated Quant Services Senior Leadership Conference)，匯聚超過 110 位資深業界人士。

會議討論指出，亞洲量化市場正發生轉變，隨著資產配置者的興趣上升、交易量增加，以及科技應用日益普及，全球基金的營運模式正被重塑。

來自超過 70 間機構的參與者分享了各項策略如何於不同市場擴展，尤其聚焦流動性、監管及市場結構等議題。

香港2026年6月1日 /美通社/ -- BofA Securities 於 2026 年 5 月 20 日在香港舉行的亞太區綜合量化服務高級領導峰會上指出，在資產配置者關注度上升、交易量增加及科技應用普及的推動下，亞洲量化市場正迎來轉變。

超過 110 位來自逾 70 間機構的資深業界人士出席是次會議，包括系統化基金、做市商、多策略平台及全球投資者。

BofA Securities 於香港舉辦的 2026 年亞太區綜合量化服務高級領導峰會上，舉行「中國量化 4.0：從境內增長邁向機構化成熟」(China Quant 4.0: From Onshore Growth to Institutional Maturity) 專題討論，講者（由右至左）包括 Stephan Zhou、Ken Chung 及 Michael Zhang；由 David Broadfield 主持。

與會者指出，今年中國內地、韓國、日本及台灣地區的日均交易量分別上升 55%、146%、48% 及 85%1，反映交易活躍度提升正推動各項策略於不同市場擴展。 會議討論亦指出，平台基礎設施、監管準備及人才發展，正逐漸成為推動增長的重要因素。

BofA Securities 亞太區主經紀融資業務主管 David Broadfield 表示：「亞洲的系統化投資正迅速擴展， 隨著客戶將策略拓展至不同市場及資產類別，執行一致性、融資能力及流動性取得能力正變得愈來愈重要。」

亞洲市場的客戶重新部署

隨著投資者尋求新的超額回報來源及更穩健的交易執行，會議討論指出，市場正積極於亞洲拓展策略，以吸納零散的流動資金、應對持續演變的市場結構，以及善用新數據來源。 在散戶主導的交易增加、另類交易平台興起及監管變化的帶動下，全球基金的營運模式正被重塑。

BofA Securities 亞太區股票業務主管 Xavier Feschet 表示：「在此背景下，我們正看到客戶的交易活動日益活躍，投資組合重新部署，並將策略擴展至不同市場。 我們的 Global Markets（全球市場）平台橫跨不同地區、資產類別及產品，讓我們能夠提供規模優勢、融資、流動性及風險管理方案，以支援客戶不斷演變的需求。」

常見問題

問題：甚麼是亞太區綜合量化服務高級領導峰會 (Asia Pacific Integrated Quant Services Senior Leadership Conference)？

答案：亞太區綜合量化服務高級領導峰會聚焦系統化投資，涵蓋跨資產配置、交易執行及市場結構等議題。

問題：為何投資者愈來愈關注亞洲市場？

答案：隨著對沖基金生態系統日趨成熟，客戶愈來愈著重多元化配置、擴大規模及跨市場營運。 近年來，無論在策略部署還是區域業務增長方面，亞洲市場的拓展均有所增加。 正如會議上所討論，在流動性及持續演變的市場結構支持下，亞洲仍然是對沖基金的重要市場。

問題：會議有哪些重點內容？

答案：會議議程涵蓋多場專題討論，包括如何將聚焦亞洲的量化策略擴展至全球、量化投資格局的演變、市場准入與監管、市場結構創新、由散戶投資者帶動的流動性、另類數據，以及交易基礎設施等議題。

問題：這與 BofA Securities 的服務有何關聯？

答案：Integrated Quant Services（綜合量化服務）平台依託其 Global Markets 平台，提供交易執行、融資及市場結構方面的專業知識，協助系統化投資管理人擴大策略規模。 進一步了解 BofA Securities 的 Global Markets 平台 。

Bank of America

Bank of America 是全球領先金融機構，為個人客戶、中小企業及大型企業提供全面的銀行、投資、資產管理，以及其他金融與風險管理產品及服務。 公司在美國提供無可比擬的便捷服務，擁有約 3,500 間零售金融中心、約 15,000 部自動櫃員機 (ATM)，以及屢獲殊榮、約有 5,900 萬名已認證數碼用戶的數碼銀行服務，服務近 7,000 萬名客戶。 Bank of America 於財富管理、企業與投資銀行業務，以及橫跨多種資產類別的交易領域中皆佔據全球領導地位，為世界各地企業、政府、機構及個人客戶提供服務。 Bank of America 提供一系列簡單易用的創新網上產品與服務，為約 400 萬個小型企業客戶提供業界領先的支援。 公司透過在美國、美國領地及超過 35 個國家的業務營運，為客戶提供服務。 Bank of America Corporation 的股票 (NYSE: BAC) 在紐約證券交易所掛牌上市。

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註釋

12026 年年初至今與 2025 財政年度全年比較；資料來源：BofA Securities，根據截至 2026 年 5 月 20 日的 Bloomberg 數據整理

SOURCE Bank of America Corporation