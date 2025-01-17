バンク・オブ・アメリカ、2024年第4四半期の財務結果を発表

シャーロット（ノースカロライナ州）、2025年1月17日 /PRNewswire/ -- バンク・オブ・アメリカは本日、2024年第4四半期の財務結果を発表しました。報道発表資料、追加提出資料、投資家向けプレゼンテーション資料は、バンク・オブ・アメリカの投資家向けウェブサイト https://investor.bankofamerica.com/quarterly-earnings でご覧いただけます。

投資家向けカンファレンスコール情報

最高経営責任者（CEO）のブライアン・モイニハン氏と最高財務責任者（CFO）のアラスター・ボースウィック氏が、本日午前11時（米国東部標準時）に開催される投資家向けカンファレンスコールで財務結果について説明します。

電話会議への接続は、1.877.200.4456（米国）または1.785.424.1732（国際）で、会議IDは79795となります。通話開始の10分前にお掛けください。

また、同社の投資家向けウェブサイト「イベント＆プレゼンテーション」のセクションで、電話会議のライブ音声を聞き、プレゼンテーションのスライドを閲覧することができます。

投資家向け電話会議の再生情報

投資家は、投資家向け広報ウェブサイトにアクセスするか、1 月 16 日正午から 1 月 26 日午後 11 時 59 分 (東部標準時) まで、1.800.934.4850 (米国) または 1.402.220.1178 (国際) に電話することで、投資家向け電話会議の再生にアクセスできます。

バンク・オブ・アメリカ バンク・オブ・アメリカは世界有数の金融機関の一つです。個人消費者、中小企業、大企業に対し、銀行業務、投資、資産運用、その他の金融およびリスク管理の商品とサービスを提供しています。同社は、アメリカ国内で他に類を見ない利便性を提供しており、約6,900万人の個人および中小企業顧客にサービスを展開しています。そのネットワークには、3,700の小売金融センター、約15,000台のATM（自動現金預払機）、および約5,800万人の認証済みデジタルユーザーを擁する受賞歴のあるデジタルバンキングが含まれています。バンク・オブ・アメリカは、ウェルス・マネジメント、コーポレート・バンキング、投資銀行、幅広い資産クラスのトレーディングにおけるグローバルリーダーとして、世界中の企業、政府、機関、個人を対象にサービスを提供しています。バンク・オブ・アメリカは、革新的で使いやすい一連のオンライン商品・サービスを通じて、約400万世帯の中小企業を業界最高水準でサポートしています。米国とその領土、35か国以上で事業を展開し、お客様にサービスを提供しています。バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション(NYSE: BAC)は、ニューヨーク証券取引所に上場しています。

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SOURCE Bank of America Corporation