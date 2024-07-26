BAT 全球合作拍檔 Tomorrowland 和麥拿倫 F1 車隊攜手合作，結合音樂和賽車世界

獨家 Tomorrowland X 麥拿倫播放列表

Tomorrowland 對於音樂與創新的熱愛，有史以來第一次以車隊與車手最愛的曲目為靈感，創造出專屬的麥拿倫播放列表。United in Belgium 播放列表可在 Tomorrowland.com 下載，將引擎的轟鳴聲和群眾的歡呼聲匯聚一起，讓車迷為週末的賽事熱血沸騰。

現場直播

今年的新規定是，音樂迷和賽車迷將不必再在兩項活動之間做出選擇，因為兩大合作拍檔都會在各自的地區，現場直播對方的現場動態。音樂節的觀眾絕對不會錯過任何一圈的賽事，因為 Tomorrowland 將會在音樂節的媒體村進行直播；而麥拿倫的車迷則可以在整個週末，透過連結至 Tomorrowland YouTube 的 QR 代碼，在接待間享受 Tomorrowland 的電子節拍。

BAT 全球合作關係主管 Luca Angiolillo 表示：「經歷令人難忘的 2021 年和 2022 年之後，今年，我們將主場賽事的黃金品牌位置的使用權交給了 Tomorrowland。我們的兩大合作拍檔，攜手共創一個里程碑式的週末，對我們來說是值得驕傲的時刻，因為他們將繼續共同倡導創意和創新，並在音樂和賽車運動方面提供新體驗。

Tomorrowland 也將向一位幸運的競賽贏家和一位朋友，贈送參加夏季音樂節 [7 月 25 日至 28 日] 以及 Belgium GP [7 月 26 日至 28 日] 的終極大獎。

本週末的節目安排充滿動感：

Tomorrowland x 麥拿倫 F1 車隊的 United in Belgium 播放列表可從 Tomorrowland 網站下載： Tomorrowland.com

播放列表可從 Tomorrowland 網站下載： 在 Belgium GP，Tomorrowland 的標誌將在麥拿倫的汽車上展示

音樂節觀眾 可前往媒體村， Belgium GP [7 月 28 日] 的直播時間為 下午 2 點至 4 點（北京時間）

的直播時間為 麥拿倫車迷可以在整個週末在接待間享受 Tomorrowland 的電子節拍，只要先透過連結至 Tomorrowland YouTube 的 QR 碼

為了不錯過任何精彩時刻，請前往以下網站的 Instagram 頁面：McLaren F1 Team 和 Tomorrowland。

BAT 簡介

BAT 是一間領先的多品類消費品企業。我們的目標是透過建立無煙世界來創造更美好的明天 (A Better Tomorrow™)。這項承諾體現在我們到 2035 年從無煙產品獲取 50% 收入的宏大目標上。

公司仍然清楚，傳統可燃香煙會帶來嚴重的健康風險，避免這些風險的唯一方法是不開始抽煙或戒煙。為了協助建立一個無煙世界，BAT 鼓勵那些本來會繼續吸煙的人士完全改用經過科學驗證的替代品。

BAT 的目標是到 2030 年擁有 5,000 萬無煙產品消費者，並到 2025 年創造 50 億英鎊的新類別收入。BAT 擁有多項永續發展目標，包括到 2030 年將範圍 1 和 2 溫室氣體排放量減少 50%，將範圍 3 溫室氣體排放量減少 50%（以 2020 年為基準），並到 2025 年實現 100% 的可重用、可回收或可堆肥包裝。

BAT 擁有超過 46,000 名員工，2023 年 BAT Group 收入為 272.8 億英鎊，經營利潤調整後為 124.6 億英鎊。

此公司的戰略產品組合包括其全球捲煙品牌以及不斷增長的尼古丁和無煙煙草產品。其中包括我們的電子煙品牌 Vuse；我們的加熱煙草產品品牌 glo；以及我們的口含煙（尼古丁袋）品牌 Velo。這些新類別產品自十年前推出以來，每年創造的收入已超過 30 億英鎊。

我們目前擁有 2,400 萬無煙產品消費者，其收入佔 2023 年集團收入的 16.5%。

* 基於證據的重要性並假設完全戒煙。這些產品不是無風險且令人上癮。 † 我們在美國銷售的蒸氣產品 Vuse（包括 Alto、Solo、Ciro 和 Vibe），以及在美國銷售的部分產品，包括 Velo、灰熊、柯迪亞克和 Camel Snus，均受 FDA 監管的規定，未經機構許可就這些產品提出任何降低風險聲明

SOURCE BAT