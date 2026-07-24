從比利時到伊比薩島，以至更遠：VELO* 與 TOMORROWLAND 攜手呈獻「ECHOES OF TOMORROWLAND」，頌揚展現自我的精神

活動於 7 月 17 日（星期五）舉行，由烏克蘭浩室與科技舞曲 DJ Korolova 壓軸演出，同時亦安排了 Tomorrowland 主舞台的現場直播。 Velo 重現 Tomorrowland 那種自然形成的獨特社群文化，當日邀請了來自英國及西班牙的品牌擁躉及受邀媒體，以及特意從世界各地飛抵當地的生活風格及音樂內容創作者參與活動。

打破界限：研究印證音樂節拍的威力

此活動呼應了最新全球研究**的發現，指出人們對共享體驗的需求正不斷上升，研究更顯示近五分之二 (39%) 的成人認為，隨著年紀漸長，就越來越難建立深層人際連繫。

Velo 及 Tomorrowland 深信，能夠破除界限的終極力量，就是音樂本身。 實體舞池讓人以獨特方式展現自我，因而成為促進人際連繫的強大空間。 30% 的受訪者同意，舞池讓人最能做回自己，盡情「旁若無人地跳舞」；同時，61% 的人表示，當目睹他人同樣勇於展現自我時，自身亦會更無拘無束地跟隨。

逾四分之一 (27%) 的 25 至 35 歲人士表示，在舞池或音樂節上建立的友誼，遠比傳統社交環境中所結交的更為深刻真摯。這正好印證，當我們以最純粹本真的面貌示人時，便能建立更扎實的人際連繫，並體會到自身歸屬於更廣大的群體。 當節拍響起，自我意識消退，真摯友誼便隨之而生。

蝴蝶效應：探討人際連繫的社交實驗

為了積極培育社群文化，Velo 在入口處引入專屬的「蝴蝶配對機制」。 賓客獲發一隻精緻的實體半邊蝴蝶，並需要尋找持有另一半蝴蝶的陌生人，合力將蝴蝶完整拼湊出來。 這場互動式社交實驗，瞬間便將滿室陌路人化為積極參與、彼此協作的群體。

走進 DJ 台：藝人視角

回顧當晚的獨特氣氛，全球 DJ 壓軸嘉賓 Korolova 分享道：「舞池是少數能讓人們徹底擺脫束縛、無懼他人目光、盡情展現真我的地方。 這正是我在伊比薩島整晚所感受到的能量，一切有賴 Velo。看著大家放下防備、做回自己，並共同為個人獨特風格而慶祝，實在令人難忘。」

助陣藝人 Camden Cox 補充道：「整晚最觸動我的，就是看着素未謀面的人，因為一場共同體驗而如此自然地牽起連繫。 人們有時只需一個小小契機，便能打開話題。看着人群藉着實體蝴蝶打破沉默，繼而攜手共舞，那刻如同魔法降臨。」

BAT 的內容與合作夥伴關係環球主管 Malky Brown 表示：「藉着『Echoes of Tomorrowland』，我們希望重塑那份令此音樂節如此獨一無二的人際連繫。 透過鼓勵人們踏出舒適圈，與他人建立連繫，我們將 Velo 所相信的『展現自我能拉近人際距離』這個理念化為現實。」

如欲觀看活動官方回顧影片，並進一步探索 Velo，可瀏覽 @velo.global。

*僅供 18 歲以上尼古丁消費者使用。 此產品含尼古丁，可能導致上癮。

**研究訪問了 2009 名尼古丁使用者（18 歲或以上），他們在過去半年內均有使用尼古丁產品，現時每週至少使用一次，受訪者來自英國、西班牙、巴基斯坦、波蘭及奧地利。 研究於 2026 年 6 月 16 日至 6 月 22 日期間進行。

***數據基於 Velo 在歐洲主要尼古丁袋市場（包括瑞典、丹麥、英國、波蘭和瑞士）的零售量估算市場份額，按 2025 年全年統計。

SOURCE BAT