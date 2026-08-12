DJ Korolova 領銜 Velo 首屆 Ibiza「Echoes of Tomorrowland」活動，鼓勵樂迷展現真我

活動由烏克蘭浩室及科技舞曲 DJ Korolova 領銜演出，現場並直播 Tomorrowland 主舞台的精彩盛況。為重現 Tomorrowland 獨有、自然凝聚的社群文化，Velo 邀請消費者及樂迷、來自英國和西班牙的獲邀傳媒，以及從世界各地專程到場的生活品味與音樂內容創作者參與。

為進一步促進參加者之間的交流，Velo 特別在入口設置一項以人際連繫為主題的社交實驗。每位賓客均獲發一件精心製作的半邊蝴蝶拼片，並要尋找持有另一半拼片的陌生人，共同拼出完整蝴蝶。這項互動社交實驗瞬間打破隔膜，將原本互不相識的賓客凝聚成積極交流、彼此協作的社群。

活動亦呼應一項最新全球研究*。研究顯示，人們對共同體驗的需求日益增加，近五分之二（39%）的成年人認為，隨著年齡增長，建立有意義的人際關係變得更加困難。

Velo 與 Tomorrowland 相信，音樂正是打破這些隔閡的最佳催化劑。現場舞池憑藉其在自我表達方面的獨特作用，成為促進人際連繫的重要空間。30% 受訪者認同，舞池最能讓他們展現真實自我，「彷彿無人注視般隨心起舞」；另有 61% 受訪者表示，當看到其他人同樣自在地表達自我時，自己也會更有信心展現真我。

談及當晚獨特的現場氣氛，國際知名 DJ Korolova 表示：「舞池是少數能讓人完全自在、不受批判地展現真我的地方之一。感謝 Velo，這正是我整晚在 Ibiza 感受到的能量。看著每個人放下拘束、展現真我，並一同頌揚彼此的獨特個性，實在令人難忘。」

助陣藝人 Camden Cox 補充道：「當晚令我印象最深刻的，是看到一群素未謀面的人，透過共同體驗如此自然地建立連繫。有時候，人們只需要一個小小契機便能展開對話。看著現場觀眾利用實體蝴蝶拼片打破隔膜，並一起起舞，那一刻確實充滿魔力。」

BAT 全球內容及合作夥伴主管 Malky Brown 表示：「透過『Echoes of Tomorrowland』，我們希望重現令這個音樂節如此與別不同的連繫感。我們鼓勵參加者踏出舒適圈，主動與他人交流，藉此具體展現 Velo 深信自我表達能拉近人與人距離的理念。」

「Echoes of Tomorrowland」活動結束後，Korolova 登上 Tomorrowland 標誌性的 Freedom Stage，正式揭曉其全新沉浸式全球視聽項目 Captive Soul。她以精彩演出吸引全場觀眾，並鼓勵大家擁抱自身的獨特個性。

如欲觀看活動官方精華影片及進一步了解 Velo，請瀏覽 @velo.global。

僅供年滿 18 歲的尼古丁產品消費者。本產品含有尼古丁，可引致成癮。

* 研究涵蓋英國、西班牙、巴基斯坦、波蘭及奧地利共 2,009 名年滿 18 歲的尼古丁產品使用者。受訪者在過去至少 6 個月內曾使用尼古丁產品，目前每星期至少使用一次。研究於 2026 年 6 月 16 日至 6 月 22 日期間進行。

SOURCE BAT