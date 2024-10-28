Biban24為全球中小企業和企業家打開創新機會之門

沙特阿拉伯利雅得2024年10月29日 /美通社/ -- 為鞏固其作為世界頂尖投資目的地之一的地位，沙特阿拉伯將通過沙特領先的創業、初創企業和中小企業論壇Biban24為商界領袖和投資者打開「機會之門」，助力該地區和全球創業者釋放潛能。

Biban24將於2024年11月5日至9日舉行，屆時來自世界各地的企業家、創業者、創新者和高級官員將匯聚一堂，溝通交流，建立重要合作關係，並塑造全球中小企業的未來。

該活動由沙特阿拉伯王國中小企業總局(Monsha'at)組織，將在Riyadh Front Exhibition & Conference Center會展中心舉辦。會議以「全球機遇目的地」為主題，聚焦如何推動沙特創業生態系統的擴大和發展，為當地和國際創業者提供機會。

為實現這一目標和「2030願景」，本次大會將為參觀者和與會者營造一個有利於創新的環境，邀請他們探索9個關鍵領域，即「機會之門」。這些領域包括「賦能」、「快速增長企業」、「資金與投資」、「初創企業」、「創新」、「電子商務」、「特許經營」和「市場」。

這些「機會之門」代表了專門的領域，企業和企業家將有機會在這些領域探索如何達到更高水平並發揮其商業潛能。

「賦能」之門面向中小企業主和創業者，將探索專為這些參與者設計的舉措，發現完全契合他們長期成功的投資和採購機會。另一方面，「快速增長企業」之門將聚焦當地和國際中小企業，詳細講述它們的成功故事，並介紹使中小企業能夠參與合作並借此成長的國際項目。

「資金與投資」之門旨在讓企業了解各種金融解決方案，如貸款、提供財務諮詢和投資。「初創企業」之門為來自世界各地的快速成長型初創企業提供成功所需的工具，將中小企業與服務提供商、創新者和投資機構連接起來。而「創新」之門則側重於開創新穎獨特的解決方案，將全面概述在創新企業家的整個創業歷程中為其提供支持的舉措和服務。

為了配合Monsha'at持續推動沙特乃至整個地區商業數字化轉型的工作，「電子商務」之門旨在提高人們對電子商務重要性的認識，支持向現代零售業轉型，促進沙特經濟增長。

「特許經營」之門將介紹特許經營的概念以及特許經營中心提供的一系列服務。它將展示全球和本地特許經營品牌的投資機會，同時促進與相關實體建立聯繫，以支持將特許經營體系作為一種在本地和全球范圍內進行擴張和投資的可行模式。

「市場」之門將作為一個平台，推廣賣家和公司的產品服務。

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SOURCE Biban24 Forum