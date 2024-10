Biban24 schafft innovative „Türen" für KMU und Unternehmer aus aller Welt

RIYADH, Saudi-Arabien, 29. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Saudi-Arabien festigt seine Position als eines der weltweit führenden Investitionsziele und will Unternehmern aus der Region und darüber hinaus die Möglichkeit geben, ihr Potenzial zu entfalten. Das Biban24 – das wichtigste Forum des Königreichs für Startups, Unternehmertum und KMU – bietet eine Reihe von „Türen", die Führungskräfte und Investoren erkunden können.

Das Biban24 wird vom 5. bis 9. November 2024 Unternehmer, Unternehmen, Innovatoren und hochrangige Beamte aus der ganzen Welt zusammenbringen, um sich zu vernetzen, wirkungsvolle Partnerschaften einzugehen und die Zukunft der globalen Landschaft der kleinen und mittleren Unternehmen zu gestalten.

Die Veranstaltung wird von Monsha'at, der Generalbehörde für kleine und mittlere Unternehmen des Königreichs Saudi-Arabien, organisiert und findet im Riyadh Front Exhibition & Conference Center statt. Die Veranstaltung steht unter dem Motto Global Destination for Opportunities und wird sich darauf konzentrieren, das Wachstum und die Entwicklung des saudischen unternehmerischen Ökosystems für lokale und internationale Unternehmer voranzutreiben.

Im Einklang mit diesem Ziel und den Zielen der Vision 2030 wird die Konferenz Besucher und Teilnehmer in eine innovationsfördernde Atmosphäre eintauchen lassen, wobei die Teilnehmer eingeladen sind, 9 Schlüsselbereiche oder „Türen" zu erkunden. Dazu gehören die Doors „Enablement", „Schnell wachsende Unternehmen", „Finanzierung und Investition", „Startup", „Innovation", „E-Commerce", „Franchise" und „Markt".

Diese Türen sind spezialisierte Bereiche, in denen Unternehmen und Unternehmer die Möglichkeit haben, zu erkunden, wie sie die nächste Stufe erreichen und ihr Geschäftspotenzial ausschöpfen können.

In der Tür „Enablement", die sich an KMU-Inhaber und Unternehmer richtet, werden Initiativen untersucht, die speziell auf diese Teilnehmer zugeschnitten sind, und Investitions- und Kaufmöglichkeiten aufgezeigt, die voll und ganz auf ihren langfristigen Erfolg ausgerichtet sind. In der Tür „Schnell wachsende Unternehmen" werden dagegen lokale und internationale KMU vorgestellt, ihre Erfolgsgeschichten erläutert und internationale Programme vorgestellt, die KMU zur Zusammenarbeit und zum Wachstum befähigen.

Die Tür „Finanzierung und Investition" zielt darauf ab, Unternehmen mit verschiedenen Finanzlösungen vertraut zu machen, z. B. mit Krediten, Finanzberatungen und Investitionen. Die „Startup"-Tür, die schnell wachsende Startups aus der ganzen Welt mit dem nötigen Rüstzeug für den Erfolg ausstattet, wird KMU mit Dienstleistern, Innovatoren und Investitionsunternehmen unter einem Dach zusammenbringen. Mit dem Schwerpunkt auf der Entwicklung neuer und neuartiger Lösungen wird die Tür „Innovation" einen umfassenden Überblick über die Initiativen und Dienstleistungen bieten, die innovative Unternehmer auf ihrem unternehmerischen Weg unterstützen.

Im Einklang mit den laufenden Bemühungen von Monsha'at, die digitale Transformation der Wirtschaft im Königreich und in der gesamten Region voranzutreiben, zielt die „E-Commerce"-Tür darauf ab, das Bewusstsein für die Bedeutung des E-Commerce zu schärfen und den Wandel hin zu einem modernen Einzelhandel zu unterstützen und so zum Wachstum der saudischen Wirtschaft beizutragen.

In der Tür „Franchise" werden das Konzept des Franchising und die vom Franchise-Zentrum angebotenen Dienstleistungen vorgestellt. Sie wird Investitionsmöglichkeiten sowohl für globale als auch für lokale Franchising-Marken aufzeigen und gleichzeitig Verbindungen zu einschlägigen Einrichtungen herstellen, um das Franchisesystem als praktikables Modell für Expansion und Investitionen sowohl auf lokaler als auch auf globaler Ebene zu unterstützen.

Die Tür „Markt" schließlich wird als Plattform dienen, um die Produkte und Dienstleistungen von Verkäufern und Unternehmen zu bewerben.

