Biban24 crée des « portes » d'opportunité innovantes que les PME et les entrepreneurs du monde entier peuvent explorer

RIYADH, Arabie saoudite, 28 octobre 2024 /PRNewswire/-- Consolidant sa position en tant que l'une des principales destinations d'investissement au monde, l'Arabie saoudite est prête à donner aux entrepreneurs de la région et au-delà les moyens de libérer leur potentiel, avec Biban24 — le forum phare du Royaume sur les jeunes entreprises, l'entrepreneuriat et les PME — qui accueille une gamme diversifiée de « portes » que les chefs d'entreprise et les investisseurs peuvent explorer.

Réunissant des entrepreneurs, des entreprises, des innovateurs et des hauts fonctionnaires du monde entier pour réseauter, lancer des partenariats percutants et façonner l'avenir du paysage mondial des petites et moyennes entreprises, Biban24 aura lieu du 5 au 9 novembre 2024.

Organisé par Monsha'at, l'Autorité générale des petites et moyennes entreprises du Royaume d'Arabie saoudite, l'événement sera accueilli au Riyadh Front Exhibition & Conference Center. Tenu sous le thème Destination mondiale pour les opportunités, le rassemblement sera axé sur la stimulation de la croissance et du développement de l'écosystème entrepreneurial saoudien pour les entrepreneurs locaux et internationaux.

Conformément à ce but — et aux objectifs de Vision 2030 — la conférence plongera les visiteurs et les participants dans une atmosphère propice à l'innovation, les participants étant invités à explorer 9 domaines clés, ou « portes ». Les participants seront invités à explorer neuf domaines clés, ou « portes », dont les portes « habilitation », « entreprises à croissance rapide », « financement et investissement », « jeune entreprise », « innovation », « commerce électronique », « franchise » et « marché ».

Ces portes sont des domaines spécialisés dans lesquels les entreprises et les entrepreneurs auront la possibilité d'explorer les moyens d'atteindre le niveau supérieur et de réaliser leur potentiel commercial.

S'adressant aux propriétaires de PME et aux entrepreneurs, la porte « Enablement » explorera des initiatives spécialement conçues pour ces participants, en identifiant des opportunités d'investissement et d'achat entièrement orientées vers leur succès à long terme. La porte « Entreprises à croissance rapide », quant à elle, mettra en lumière des PME locales et internationales, en détaillant leurs réussites et en présentant des programmes internationaux qui permettent aux PME de collaborer et de se développer.

La porte « Financement et investissement » vise à familiariser les entreprises avec diverses solutions financières, telles que les prêts, les consultations financières et les investissements. En dotant les jeunes entreprises à croissance rapide du monde entier des outils nécessaires à leur réussite, la porte « Startup » mettra les PME en contact avec des fournisseurs de services, des innovateurs et des entités d'investissement sous un même toit. Mettant l'accent sur les solutions nouvelles et inédites, la porte « Innovation » offrira un aperçu exhaustif des initiatives et des services qui soutiennent les entrepreneurs innovants tout au long de leur parcours entrepreneurial.

Conformément aux efforts continus de Monsha'at pour stimuler la transformation numérique des entreprises à travers le Royaume et plus largement la région, la porte « E-commerce » vise à sensibiliser à l'importance du commerce électronique et à soutenir la transition vers le commerce de détail moderne, contribuant ainsi à la croissance de l'économie saoudienne.

La porte « Franchise » présentera le concept de la franchise et la gamme de services offerts par le Centre de la franchise. Elle présentera les opportunités d'investissement pour les marques de franchise locales et mondiales, tout en favorisant les liens avec les entités pertinentes pour soutenir le système de franchise en tant que modèle viable d'expansion et d'investissement à l'échelle locale et mondiale.

Enfin, la porte « Marché » servira de plateforme pour promouvoir les produits et services des vendeurs et des sociétés.

