BingX 參訪癌症希望基金會台北小站 以實際行動深化企業公益參與

除參訪交流外，BingX 團隊亦實際參與「精油手作關懷課程」，親手製作精油作品。相關手作將於後續提供給前來基金會諮詢的癌友，或於病房關懷時贈予病友使用，期望在治療與照護過程中，提供放鬆與心理支持。

此外，癌症希望基金會長期與知名插畫 幾米合作，透過插畫作品傳遞正向訊息，將關懷與希望融入服務內容之中，豐富基金會整體關懷形式，並提供癌友在治療期間更多情感支持。

BingX 表示，企業公益不應僅限於資金挹注，而應透過實際參與與長期投入，回應不同社會需求。多年來，BingX 持續關注各地社會議題與急難事件，並投入多項慈善行動。

以近期香港重大火災事故為例，BingX 慈善機構捐贈 500 萬港元，協助受災家庭度過緊急階段，並支持後續的重建與復原工作，展現企業於關鍵時刻所能發揮的實質支援角色。

BingX 指出，未來將持續關注不同社會議題，深化企業社會責任實踐，並攜手公益夥伴，透過實際行動回應社會需求，發揮企業正向影響力。

關於 BingX

BingX 成立於 2018 年，是全球領先的加密貨幣交易所與 Web3 AI 公司，服務超過 4000 萬全球用戶。平台提供涵蓋 BingX AI 、 衍生品 、 現貨交易 、 跟單交易 在內的完整產品與服務，滿足從新手到專業交易者的多元需求。BingX 致力於打造可信賴、智慧化的交易平台，並持續開發創新工具，幫助用戶提升交易表現與信心。2024 年，BingX 成為 切爾西足球俱樂部官方合作加密貨幣交易所，成功邁入體育贊助領域。

SOURCE BingX