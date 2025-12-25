BingX 參訪癌症希望基金會台北小站 以實際行動深化企業公益參與

巴拿馬城2025年12月25日 /美通社/ -- 領先的加密貨幣交易所與 Web3 AI 公司 BingX 近日攜手合作夥伴前往「癌症希望基金會台北小站」進行參訪交流，透過實地走訪與互動，了解基金會長期為癌友及其家屬所提供的心理支持、資源轉介與諮詢服務，進一步深化企業公益參與。

癌症希望基金會多年來致力於協助癌友及家屬面對治療與生活中的各項挑戰，透過完善的支持機制，提供多元且持續的服務，成為許多家庭在抗癌歷程中的重要支援。此次參訪期間，BingX 團隊與基金會進行交流，深入了解其服務模式與實務經驗。

除參訪交流外，BingX 團隊亦實際參與「精油手作關懷課程」，親手製作精油作品。相關手作將於後續提供給前來基金會諮詢的癌友，或於病房關懷時贈予病友使用，期望在治療與照護過程中，提供放鬆與心理支持。

此外，癌症希望基金會長期與知名插畫 幾米合作，透過插畫作品傳遞正向訊息，將關懷與希望融入服務內容之中，豐富基金會整體關懷形式，並提供癌友在治療期間更多情感支持。

BingX 表示，企業公益不應僅限於資金挹注，而應透過實際參與與長期投入，回應不同社會需求。多年來，BingX 持續關注各地社會議題與急難事件，並投入多項慈善行動。

以近期香港重大火災事故為例，BingX 慈善機構捐贈 500 萬港元，協助受災家庭度過緊急階段，並支持後續的重建與復原工作，展現企業於關鍵時刻所能發揮的實質支援角色。

BingX 指出，未來將持續關注不同社會議題，深化企業社會責任實踐，並攜手公益夥伴，透過實際行動回應社會需求，發揮企業正向影響力。

關於 BingX
BingX 成立於 2018 年，是全球領先的加密貨幣交易所與 Web3 AI 公司，服務超過 4000 萬全球用戶。平台提供涵蓋 BingX AI衍生品現貨交易跟單交易在內的完整產品與服務，滿足從新手到專業交易者的多元需求。BingX 致力於打造可信賴、智慧化的交易平台，並持續開發創新工具，幫助用戶提升交易表現與信心。2024 年，BingX 成為 切爾西足球俱樂部官方合作加密貨幣交易所，成功邁入體育贊助領域。

