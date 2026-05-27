BingX 八週年台北快閃圓滿落幕 以沉浸式體驗連結 Web3 與生活風格

活動期間，BingX 將 Social Company 打造成融合加密文化與生活風格的品牌概念空間，並融入八週年主題設計，結合限定特調飲品、品牌專屬杯款、限量週邊商品與沉浸式互動體驗。白天以咖啡與社交場景串聯用戶交流，夜晚則透過音樂、調酒與互動活動延續現場氛圍，讓用戶與民眾不只認識 BingX 作為交易平台的創新服務，也能以更貼近日常的方式感受其年輕、開放且持續向前的品牌精神與全球社群文化。

INFIN8 全球八週年企劃：8 年同行，無限向前

「INFIN8」活動概念源自數字「8」與無限符號「∞」之間的連結，當數字 8 橫放時，即成為象徵無限可能的 infinity 符號。對 BingX 而言，八週年不僅是回顧過去的重要里程碑，更代表品牌、社群與數位金融未來持續前進的宣言。

這一概念亦呼應 BingX 與 Scuderia Ferrari HP 的全球合作夥伴關係，透過賽道循環不息的意象，象徵持續前進、精準速度與突破創新的品牌精神。BingX 亦於 2026 年正式成為 Scuderia Ferrari HP 首個官方加密貨幣交易所合作夥伴。

作為全球八週年慶祝活動的一部分，BingX 已於 2026 年 4 月 27 日至 6 月 2 日推出大型交易挑戰活動，活動共分為四大階段。用戶可透過完成里程碑任務、參與個人與團隊競賽，瓜分最高總額達 1,000 萬美元的獎池。其中，個人最高可獲得 150,000 美元獎勵，團隊獎勵最高可達 50,000 美元。

除線上交易活動外，BingX 亦將週年慶典延伸至全球線下場景，包括巴西 Bitcoin Pizza Day 慶祝活動、墨西哥城大型用戶聚會，以及阿根廷社群活動，將「8 年同行，無限向前」的品牌精神轉化為串聯全球社群的真實體驗。

BingX 以沉浸式體驗連結 Web3 與日常生活

本次快閃活動以「互動」作為核心體驗之一，BingX 規劃「追蹤打卡雙重禮」、「Lucky 8 骰子挑戰」與限量「Pizza Days」等活動，讓參與者不只是到場打卡，更能透過抽獎、挑戰與限定美食，親身參與 BingX 八週年慶祝時刻。從限定週邊、品牌飲品到驚喜贈禮，現場多元玩法也為快閃空間增添更多探索感與話題性。

其中，5 月 22 日至 23 日推出的「Pizza Days」活動，呼應加密社群經典的 Bitcoin Pizza Day 文化，現場每日限量免費發送 100 份品牌限定披薩，吸引民眾排隊領取與拍照打卡，成為本次快閃活動中最具記憶點的體驗之一。活動期間，參與者也透過 Instagram 與 Threads 分享現場照片與體驗內容，讓 BingX 八週年企劃從線下場景延伸至社群平台，進一步擴大活動討論度與台灣市場能見度。

此外，本次快閃體驗亦吸引加密社群創作者、KOL 與媒體到場參與。透過沉浸式空間、互動任務與社群分享，BingX 將八週年慶祝活動轉化為更具參與感的品牌體驗，展現其持續深耕台灣市場、連結在地社群的品牌動能。

關於 BingX

BingX 成立於 2018 年，是全球領先的加密貨幣交易所與 Web3 AI 公司，為全球超過 4,000 萬名用戶提供服務。BingX 穩居全球前五大加密衍生品交易所之列，並作為加密跟單交易領域的先行者，持續滿足不同經驗層級用戶不斷演進的交易需求。

憑藉完整的 AI 驅動產品與服務矩陣，涵蓋衍生品、現貨交易與跟單交易及TradFi等多元領域，滿足從新手到專業交易者的多元需求。秉持打造值得信賴且智慧化交易平台的使命，BingX 持續以創新工具賦能用戶，提升交易效能與信心。

自 2024 年起，BingX 成為切爾西足球俱樂部的主要合作夥伴；並於 2026 年成為 Scuderia Ferrari HP 首個官方加密貨幣交易所合作夥伴。

SOURCE BingX