BingX 在八週年之際推出「Infinite Vision」，加速多資產版圖擴張

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BingX

26 5月, 2026, 19:46 CST

巴拿馬城2026年5月26日 /美通社/ -- BingX 作為領先的加密貨幣交易所與 Web3-AI 公司，今日迎來八週年，並正式發布其「Infinite Vision」長期戰略。該戰略體現了 BingX 從加密貨幣交易所，進化為 AI 原生、多資產交易平台的發展方向。

它也展現了 BingX 超越加密貨幣領域的雄心，致力於在數位資產、傳統金融市場與新興機會之間，打造更緊密連結的交易體驗。該戰略聚焦於四大支柱：擴展多資產准入、推進 AI 原生交易、鞏固衍生品領導地位，以及加速本地化發展。

BingX Unveils "Infinite Vision" on 8th Anniversary, Accelerating Multi-Asset Expansion (PRNewsfoto/BingX)
BingX Unveils "Infinite Vision" on 8th Anniversary, Accelerating Multi-Asset Expansion (PRNewsfoto/BingX)

多資產、多市場

隨著交易範疇日益延伸至加密貨幣以外，BingX 持續聚焦於拓展涵蓋多元資產與市場機會的產品組合。透過 BingX TradFi，用戶目前已可交易超過 100 種傳統金融產品，包括黃金白銀股票大宗商品、外匯與指數

在近期新增項目中，BingX 宣布推出 SpaceX IPO 前交易，以及平台全球首創的 OpenAI IPO 前空投，為全球用戶帶來獨家傳統資產機會。

AI 原生生態系統

「Infinite Vision」的核心，是擴展其智能且互聯的生態系統。透過 BingX AI，公司打造了 AI 原生交易工具，旨在簡化日常交易者的市場分析、策略開發與決策流程。

BingX AI 已整合至 TradFi、跟單交易與衍生品等場景，將智能技術與社群驅動交易相結合，為全球用戶創造更智能且更易於使用的交易體驗。

深化衍生品領導地位

作為全球頂尖的衍生品交易平台，BingX 持續投資於合約基礎設施、產品創新與新一代交易工具。

在近期推出 Futures Trading 2.0 與 EventX 等功能的基礎上，BingX 正進一步擴展其衍生品生態系統，以支持橫跨加密貨幣、傳統金融市場與事件驅動機會的更廣泛交易策略。

加速全球擴張

本地化仍是 BingX 全球戰略的另一大支柱。公司將持續透過本地化活動、戰略合作夥伴關係、社群互動與線下活動，深化其區域影響力。作為八週年慶祝活動的一部分，BingX 將在全球多個城市舉辦線下社群活動，以加強與各地社群的連結。

BingX 發言人 Pablo Monti 表示：「Infinite 既反映了產業未來的發展方向，也代表 BingX 正在為未來打造的願景。下一代交易不會侷限於單一資產類別、市場或技術。我們期望 BingX 成為一個互聯互通的生態系統，讓用戶能透過 AI 原生工具、智能基礎設施，以及為全球社群量身打造的本地化體驗，無縫接觸加密貨幣、傳統金融市場與新興機會。我們的使命，是為全球用戶打造一個更易於使用的交易平台。」

關於 BingX

BingX 成立於 2018 年，是全球領先的加密貨幣交易所與 Web3 AI 公司，為全球超過 4,000 萬名用戶提供服務。BingX 穩居全球前五大加密衍生品交易所之列，並作為加密跟單交易領域的先行者，持續滿足不同經驗層級用戶不斷演進的交易需求。

憑藉完整的 AI 驅動產品與服務矩陣，涵蓋衍生品現貨交易跟單交易TradFi等多元領域，滿足從新手到專業交易者的多元需求。秉持打造值得信賴且智慧化交易平台的使命，BingX 持續以創新工具賦能用戶，提升交易效能與信心。

自 2024 年起，BingX 成為切爾西足球俱樂部的主要合作夥伴；並於 2026 年成為 Scuderia Ferrari HP 首個官方加密貨幣交易所合作夥伴。

SOURCE BingX

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