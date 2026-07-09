BingX 首度前進高雄啤酒音樂節 結合瘋世足熱潮祭出紐約來回機票大獎

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BingX

09 7月, 2026, 20:45 CST

巴拿馬城2026年7月9日 /美通社/ -- 全球領先的加密貨幣交易所與 Web3 AI 公司 BingX 首度參與 2026 7-ELEVEN 高雄啤酒音樂節，這也是 BingX 首次於高雄舉辦大型線下品牌活動。活動期間，BingX 於高雄夢時代打造品牌互動專區，結合瘋世足熱潮推出「冠軍預測挑戰」，並祭出紐約來回機票作為最大獎，在現場逾十萬人流中吸引大批民眾熱情參與。

本屆高雄啤酒音樂節集結 TWICE 周子瑜、韓流天王 Rain、RIIZE、SUPER JUNIOR YESUNG（藝聲）等亞洲高人氣藝人登場，帶動大量年輕族群、樂迷與國際粉絲齊聚高雄。BingX 藉由此次大型娛樂盛事，將品牌帶入音樂、啤酒、足球與夏日狂歡場景，進一步拉近與南台灣用戶的距離。

BingX 首度前進高雄啤酒音樂節　結合瘋世足熱潮祭出紐約來回機票大獎
BingX 首度前進高雄啤酒音樂節　結合瘋世足熱潮祭出紐約來回機票大獎

為呼應今夏足球熱潮，BingX 特別將足球元素融入攤位互動體驗，推出「冠軍預測挑戰」，邀請民眾預測最終奪冠隊伍，完成指定任務即可參加抽獎，有機會將紐約來回機票帶回家。現場也同步規劃趣味轉盤、社群任務及限定好禮等活動，透過兼具娛樂性與互動性的體驗，成功創造品牌話題與記憶點。

BingX 表示，品牌近年持續透過運動、娛樂及大型實體活動拓展全球影響力。此次首次落地高雄，選擇參與具高度年輕化與娛樂性的高雄啤酒音樂節，希望以更生活化、更具參與感的方式走近用戶，讓更多人認識 BingX 作為國際加密貨幣交易平台的創新與活力。

近年來，BingX 持續推動跨界品牌合作，包含成為 Scuderia Ferrari HP Formula 1 Team 官方加密貨幣交易所合作夥伴，以及 Chelsea FC 官方合作夥伴。此次參與高雄啤酒音樂節，進一步展現 BingX 在台灣市場的在地化布局，也讓品牌精神從交易場景延伸至音樂、運動、娛樂與日常生活。

展望未來，BingX 將持續透過更多元的跨界合作與線下活動，深化與台灣用戶的互動，並探索音樂、運動、娛樂與 Web3 創新應用之間的結合，打造更貼近生活、更具參與感的品牌體驗。

關於 BingX

BingX 成立於 2018 年，是全球領先的加密貨幣交易所與 Web3 AI 公司，服務遍及全球超過 4,000 萬名用戶。作為全球前五大加密貨幣衍生品交易所之一，BingX 同時也是加密貨幣跟單交易領域的先驅，致力於滿足不同經驗層級投資者的多元需求。

透過涵蓋合約交易現貨交易跟單交易TradFi 等 AI 驅動產品與服務，BingX 為用戶提供創新且高效的交易工具，協助提升交易表現、決策信心與操作效率。

自 2024 年起，BingX 成為切爾西足球俱樂部的主要合作夥伴；並於 2026 年成為 Scuderia Ferrari HP 首個官方加密貨幣交易所合作夥伴。

SOURCE BingX

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