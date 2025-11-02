Birkin International Hotel啟動食物銀行計劃 創下東盟地區ESG系統部署新紀錄

Birkin食物銀行計劃：超越待客之道的分享

「Birkin International Hotel食物銀行計劃」旨在通過重新分配酒店運營及合作供應商產生的剩余食物，幫助有需要的社區群體，緩解當地的糧食不安全問題。

該計劃隸屬於酒店ESG（環境、社會與治理）框架的「社區」類別，支持酒店實現「零食物浪費」的使命。通過該項目，Birkin承諾每月提供50至100份食物包，來源包括未被取用的自助餐食材與活動剩余食物，確保這些食物被重新利用，以此為馬六甲地區的貧困家庭提供支持。

東盟紀錄：五星級酒店完成的首個與規模最大的 ESG系統部署

活動期間，Birkin International Hotel獲ASEAN Records Organization正式認可，創下「五星級酒店首次且規模最大的ESG系統部署」的紀錄，涵蓋五大可持續類別共12項舉措。

令人驚喜的是，東盟紀錄委員會宣布，Birkin的這一成就已超越區域界限，正式被列入「亞洲紀錄」（ASIA Records）。

這一榮譽凸顯了Birkin在可持續酒店業與運營創新方面的領導地位，樹立了區域性環境績效與社區責任的新標桿。

已部署的 12項ESG系統

水資源（ 4項）：內部反滲透淨水瓶裝系統、雨水收集系統、智能灌溉再利用系統及污水處理裝置。

能源（2項）：智能HVAC系統以及客區與後台區域運動感應式LED照明系統。

廢棄物（2項）：現場堆肥系統與一次性塑料減量措施。

交通（3項）：電動車充電站、專屬電動車接駁服務及用於酒店安保的電動車巡邏車。

社區（1項）：食物銀行計劃 (Bank Makanan Birkin)。

共築可持續未來的承諾

Birkin International Hotel總經理Simon Tan先生表示：「Birkin International Hotel致力於樹立負責任酒店業的典范。我們的ESG系統不僅是運營措施，更體現了我們深信的理念——真正的進步，源於在商業成功、環境關懷與社會責任之間取得平衡。」

談及獲得「雙重認可」的榮譽時，Tan先生分享道：「能同時獲得東盟與亞洲紀錄的認可，我們深感榮幸。這不僅重申了我們以創新與可持續發展為引領的承諾，更提醒我們，每一步負責任的酒店實踐，都不僅是為酒店，而是為地球未來貢獻力量。」

活動最後以象征性的「食物銀行交接儀式」落幕，隨後舉行了媒體互動環節以及由Birkin Kitchen准備的午宴，共同慶祝社區協作與共享願景。

關於 Birkin International Hotel

Birkin International Hotel（簡稱「BIH」）坐落於馬六甲Klebang海岸，是一處全新的濱海度假勝地，為賓客帶來海濱靜謐與馬六甲文化魅力的完美融合。秉持卓越、創新與社會責任的核心理念，BIH致力於為賓客創造難忘體驗，同時深化與社區的緊密聯系。

SOURCE Birkin International Hotel