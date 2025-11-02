Birkin International Hotel啟動食物銀行計劃 創下東盟地區ESG系統部署新紀錄

馬來西亞馬六甲 2025年11月3日 /美通社/ -- Birkin International Hotel今天迎來歷史性時刻，正式啟動其「食物銀行計劃」(Food Bank Program)，並與馬來西亞國內貿易與生活成本部(KPDN)布城及馬六甲的國內貿易與服務業秘書處簽署了合作備忘錄(MoU)。

簽約儀式於Birkin International Hotel二號宴會廳舉行，來自政府機構、酒店業合作伙伴及媒體的代表出席活動。儀式首先由Birkin International Hotel總經理Simon Tan先生致歡迎辭，隨後由KPDN代表發表主旨演講。合作備忘錄的簽署正式確立了雙方在強化當地社區的可持續性與社會公益倡議方面的合作伙伴關系。

MoU signing between KPDN and Birkin International Hotel marks a new step in community sustainability. The hotel makes history with ASEAN Records and another milestone now recognized beyond ASEAN with its inclusion in the Asia Records.
Birkin食物銀行計劃：超越待客之道的分享

「Birkin International Hotel食物銀行計劃」旨在通過重新分配酒店運營及合作供應商產生的剩余食物，幫助有需要的社區群體，緩解當地的糧食不安全問題。

該計劃隸屬於酒店ESG（環境、社會與治理）框架的「社區」類別，支持酒店實現「零食物浪費」的使命。通過該項目，Birkin承諾每月提供50至100份食物包，來源包括未被取用的自助餐食材與活動剩余食物，確保這些食物被重新利用，以此為馬六甲地區的貧困家庭提供支持。

東盟紀錄：五星級酒店完成的首個與規模最大的 ESG系統部署

活動期間，Birkin International Hotel獲ASEAN Records Organization正式認可，創下「五星級酒店首次且規模最大的ESG系統部署」的紀錄，涵蓋五大可持續類別共12項舉措。

令人驚喜的是，東盟紀錄委員會宣布，Birkin的這一成就已超越區域界限，正式被列入「亞洲紀錄」（ASIA Records）。

這一榮譽凸顯了Birkin在可持續酒店業與運營創新方面的領導地位，樹立了區域性環境績效與社區責任的新標桿。

已部署的 12項ESG系統

水資源（ 4項）：內部反滲透淨水瓶裝系統、雨水收集系統、智能灌溉再利用系統及污水處理裝置。

能源（2項）：智能HVAC系統以及客區與後台區域運動感應式LED照明系統。
廢棄物（2項）：現場堆肥系統與一次性塑料減量措施。
交通（3項）：電動車充電站、專屬電動車接駁服務及用於酒店安保的電動車巡邏車。
社區（1項）：食物銀行計劃 (Bank Makanan Birkin)。

共築可持續未來的承諾

Birkin International Hotel總經理Simon Tan先生表示：「Birkin International Hotel致力於樹立負責任酒店業的典范。我們的ESG系統不僅是運營措施，更體現了我們深信的理念——真正的進步，源於在商業成功、環境關懷與社會責任之間取得平衡。」

談及獲得「雙重認可」的榮譽時，Tan先生分享道：「能同時獲得東盟與亞洲紀錄的認可，我們深感榮幸。這不僅重申了我們以創新與可持續發展為引領的承諾，更提醒我們，每一步負責任的酒店實踐，都不僅是為酒店，而是為地球未來貢獻力量。」

活動最後以象征性的「食物銀行交接儀式」落幕，隨後舉行了媒體互動環節以及由Birkin Kitchen准備的午宴，共同慶祝社區協作與共享願景。

關於 Birkin International Hotel

Birkin International Hotel（簡稱「BIH」）坐落於馬六甲Klebang海岸，是一處全新的濱海度假勝地，為賓客帶來海濱靜謐與馬六甲文化魅力的完美融合。秉持卓越、創新與社會責任的核心理念，BIH致力於為賓客創造難忘體驗，同時深化與社區的緊密聯系。

