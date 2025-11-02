Birkin International Hotel Luncurkan "Food Bank Program" dan Catat Rekor ASEAN atas Penerapan Sistem ESG ketika Hotel Baru Dibuka

Acara yang digelar di Ballroom 2 Birkin International Hotel ini dihadiri perwakilan instansi pemerintah, mitra industri perhotelan, serta kalaangan media. Acara dibuka dengan sambutan Simon Tan, General Manager, Birkin International Hotel, diikuti paparan utama dari perwakilan KPDN. Penandatanganan MoU tersebut meresmikan kemitraan strategis untuk memperkuat inisiatif keberlanjutan dan kesejahteraan sosial di tengah masyarakat setempat.

Birkin Food Bank Program: Kegiatan Sosial yang Melampaui Layanan Perhotelan

Birkin International Hotel Food Bank Program ikut mengatasi masalah ketahanan pangan di masyarakat setempat dengan membagikan kembali surplus makanan dari kegiatan operasional hotel dan mitra pemasok kepada golongan masyarakat yang membutuhkannya.

Inisiatif ini sejalan dengan kerangka kerja ESG (Environmental, Social, and Governance) Birkin dalam bidang Kemasyarakatan, serta mendukung misi Birkin untuk mencapai zero food waste. Melalui program ini, Birkin berkomitmen menyumbangkan 50 hingga 100 paket makanan setiap bulan dari sajian prasmanan dan acara yang belum tersentuh demi membantu keluarga kurang mampu di Melaka.

Rekor ASEAN: Hotel Bintang Lima Pertama yang Menerapkan Sistem ESG Terbesar Ketika Baru Dibuka

Di acara ini, Birkin International Hotel resmi diakui ASEAN Records Organization sebagai Hotel Bintang Lima Pertama yang Menerapkan Sistem ESG Terbesar ketika Baru Dibuka setelah menggelar 12 inisiatif dalam lima kategori keberlanjutan.

Komite ASEAN Record juga mengumumkan bahwa pencapaian Birkin telah melampaui cakupan regional sehingga resmi tercatat dalam ASIA Records.

Pengakuan tersebut membuktikan status Birkin sebagai pelopor dalam sektor perhotelan berkelanjutan dan inovasi operasional sekaligus menjadi standar baru dalam kinerja lingkungan hidup dan tanggung jawab sosial di tingkat regional.

Sistem 12 ESG yang telah Ditempuh

Air (4): In-house RO water bottling system, rainwater harvesting, sistem smart irrigation reuse, dan fasilitas pengolahan air buangan.

Energi (2): Sistem HVAC pintar dan lampu LED dengan sensor gerak di seluruh area hotel.

Sampah (2): Sistem kompos di lokasi hotel dan mengurangi plastik sekali pakai.

Mobilitas (3): Fasilitas pengisian daya mobil listrik (EV), layanan antar-jemput EV, dan sepeda patroli keamanan berbasiskan EV.

Kemasyarakatan (1): Food Bank Program

Komitmen pada Masa Depan Berkelanjutan

"Birkin International Hotel ingin menjadi standar baru dalam layanan perhotelan yang bertanggung jawab," ujar Mr. Simon Tan, General Manager, Birkin International Hotel. "Sistem ESG bukan sekadar langkah operasional — namun, cerminan dari keyakinan kami bahwa kemajuan sejati lahir dari keseimbangan antara kesuksesan bisnis, kepedulian lingkungan hidup, dan tanggung jawab sosial."

Menanggapi dua penghargaan yang sukses diraih Birkin International Hotel, Tan menambahkan, "Dua pengakuan dari ASEAN dan ASIA Records merupakan kehormatan besar bagi kami. Penghargaan tersebut memperkuat komitmen kami untuk terus memimpin lewat inovasi dan keberlanjutan. Lebih lagi, penghargaan tersebut menjadi pengingat bahwa setiap langkah menuju layanan perhotelan yang bertanggung jawab memberikan dampak nyata — tidak hanya bagi hotel kami, tetapi juga bagi masa depan bumi."

Acara ditutup dengan penyerahan Food Bank secara simbolis, sesi tanya-jawab dengan kalangan media, dan jamuan makan siang oleh Birkin Kitchen, mencerminkan semangat kolaborasi dan kebersamaan dengan komunitas.

Tentang Birkin International Hotel

Birkin International Hotel (BIH) adalah destinasi baru di tepi pantai yang terletak di Klebang, Melaka. BIH menawarkan perpaduan antara ketenangan tepi laut dan pesona budaya warisan Melaka. Berlandaskan nilai-nilai keunggulan, inovasi, dan tanggung jawab sosial, BIH menghadirkan pengalaman menginap yang tak terlupakan sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat lokal.

