Blockchain for Good Alliance將Token Tails列為2025年重點孵化項目，旨在打造可擴展的流浪貓救助基礎設施

許多動物福利項目都依賴階段性籌款和捐贈，而Token Tails將現實世界的資金支持直接融入用戶參與過程。平台內的每一次互動都旨在為經核實的救助站自動生成持續性的資助，從而構建起一種長期在線的資助機制，而非間歇性的募捐呼籲。

對於救助站而言，Token Tails正在開發一套涵蓋收容、醫療記錄、資助與領養等環節的統一系統，該系統與資金流向透明掛鉤。隨著基礎設施不斷完善，該項目計劃不僅是將自身定位為一項慈善倡議，更致力於打造一個全球娛樂品牌，讓動物福利保護成為其與生俱來的使命與影響力來源。

作為BGA的2025年重點孵化項目，Token Tails正通過BGA的「Ascend孵化計劃」獲得定制化孵化資源支持。這包括項目發展所需的撥款資助，接入BGA生態系統合作夥伴網絡，以及根據項目動態需求在籌款、市場推廣策略、合規運營及合作夥伴關係等領域提供的專屬顧問服務。此外，該項目還能通過BGA主導的倡議活動，獲得營銷曝光機會及線下活動支持。

生態系統合作夥伴Mantle已為該項目提供技術支持，同時承諾為Token Tails項目提供5000枚MNT資金資助，此外BGA還將根據項目動態需求為其提供定制化資源與顧問支持。

這一評選結果延續了BGA每年遴選一個重點項目進行深度定制化孵化的模式。2024年，BGA將EthicHub評為其頂級孵化項目。Token Tails預計將於2026年11月的BGAwards頒獎典禮上完成孵化週期並正式「畢業」，此後將啟動下一輪重點項目的遴選工作。

Token Tails創始人Žygimantas Bagdzevičius說：「Token Tails的創立旨在解決一個長期存在的難題。數以百萬計的貓咪需要救助，但救助成效往往難以被看見，公眾信任也十分脆弱。區塊鏈技術讓我們能夠以透明、可追蹤、可擴展的方式開展貓咪救助工作。」

該模式已取得可衡量的成果，BGA認為這僅是對底層系統的初步驗證，而非獨立成就。據Token Tails報告，截至目前該項目已救助超過800隻貓咪，為多家救助站提供食物、醫療救治及緊急護理資金支持——這充分展現了持續性、以基礎設施為驅動的資助模式在現實場景中的可行性。

Blockchain for Good Alliance全球事務總監Glenn Tan表示：「當激勵機制與社會影響力達成一致時，區塊鏈的真正向善潛力才能得以實現。BGA選擇Token Tails不僅因其迄今取得的成果，更因其模式能夠將日常數字參與轉化為全球救助站的持續資金引擎。該項目有力證明了區塊鏈如何超越投機炒作，真正構建起為以規模化、可衡量的方式造福公眾而設計的系統。」

這種以系統性構建為核心的方法，加上項目初期的顯著成效，促使BGA與Bybit決定通過深度孵化計劃為Token Tails提供支持。

在2026年巴黎區塊鏈周(Paris Blockchain Week 2026)期間，Token Tails計劃與Bybit及BGA聯合舉辦一場附帶活動，屆時將有受資助的救助貓咪亮相。該活動將讓參會者親身參與救助實踐，並與獲救動物親密互動，此舉進一步凸顯了BGA對孵化項目強調產生切實、可觸達的現實成果的重視。

The Blockchain for Good Alliance (BGA) 是一個由Bybit創立的全球非營利項目，致力於推進作為解決現實世界問題的工具的區塊鏈的發展。通過召集區塊鏈行業的領導者、創新者和組織，BGA力求推動創新、合作和行動，邁向實現一個更加可持續、更公平的世界。

