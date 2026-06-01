BofA Securities 亞洲論壇匯聚全球投資者 對沖基金配置需求激增

根據《BofA 2026 年對沖基金展望報告》(BofA 2026 Hedge Fund Outlook)，近三分之二亞太區配置者表示，計劃增加對沖基金投資，涵蓋股票方向性及低淨風險、事件驅動、信貸、量化股票及全權委託宏觀等策略。 該報告基於一項匿名化的綜合調查，當中訪問約 280 名來自全球的機構配置者，相關資產管理規模合共超過 1 萬億美元。

論壇為客戶提供平台，促進全球投資者與基金經理之間的交流，討論重點涵蓋市場趨勢及投資策略。

BofA Securities 亞太區股票業務主管 Xavier Feschet 表示：「我們正與客戶攜手應對市場波動、發掘投資機遇及管理風險。 在全球市場充滿變化的一年，我們持續擴展及提升自身能力，以支援客戶需求。 隨著亞洲策略持續展現增長動力，我們資本策略團隊提供的支援尤其重要。」

常見問題

問題：甚麼是亞洲另類投資論壇？

答案：亞洲另類投資論壇是 BofA Securities 旗下旗艦區域資本引介會議，匯聚各大機構的投資總監、資產擁有人及對沖基金經理。

問題：目前有哪些更廣泛的趨勢正影響全球對沖基金配置？

答案：業界數據顯示，截至 2025 年底，對沖基金資產規模已達 5.2 萬億美元，全年表現上升 11.7%，並於股票市場受壓期間錄得較低回撤。

問題：資金流入反映出投資者哪些行為趨勢？

答案：2025 年全行業資金流入總額達 1,160 億美元，為 2007 年以來最高水平。 這反映投資者持續積極參與對沖基金策略。

問題：在哪裡可進一步了解 BofA 於對沖基金及配置者趨勢方面的洞察分析？

答案：BofA Securities 資本策略團隊就對沖基金表現、配置者情緒及市場趨勢提供洞察分析，包括《BofA 2026 年對沖基金展望報告》中的相關洞察。 了解更多有關 BofA Securities 全球市場平台 的資訊。

Bank of America

Bank of America 是全球領先的金融機構，為個人客戶、中小企業及大型企業提供全面的銀行、投資、資產管理，以及其他金融與風險管理產品及服務。 公司在美國提供無可比擬的便捷服務，擁有約 3,500 間零售金融中心、約 15,000 部自動櫃員機 (ATM)，以及屢獲殊榮、約有 5,900 萬名已認證數碼用戶的數碼銀行服務，服務近 7,000 萬名客戶。 Bank of America 於財富管理、企業與投資銀行業務，以及橫跨多種資產類別的交易領域中皆佔據全球領導地位，為世界各地企業、政府、機構及個人客戶提供服務。 作為美國排名第一的小型企業貸款機構 (FDIC)，Bank of America 透過一系列創新且易於使用的網上產品及服務，為約 400 萬個小企業家庭提供業界領先的支援。 公司透過在美國、美國領地及超過 35 個國家的業務營運，為客戶提供服務。 Bank of America Corporation 的股票 (NYSE: BAC) 在紐約證券交易所掛牌上市。

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SOURCE Bank of America Corporation