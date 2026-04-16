Bank of America 公布 2026 年第一季財務業績

北卡羅來納州夏洛特2026年4月16日 /美通社/ -- Bank of America 於今天公佈了 2026 年第一季的財務業績。 有關新聞稿、補充文件及投資者簡報，均可於 Bank of America 的投資者關係網站 https://investor.bankofamerica.com/quarterly-earnings 上瀏覽。

載有 Bank of America 財務業績的 8-K 表格，亦可在美國證券交易委員會 (U.S. Securities and Exchange Commission) 的網站 https://www.sec.gov 上找到。

投資者電話會議資訊

主席兼行政總裁 Brian Moynihan 以及執行副總裁兼財務總監 Alastair Borthwick，將在美國東部時間今日上午 8:30 舉行的投資者電話會議上 討論財務業績。 若要使用只收聽模式加入電話會議，請致電 1.877.200.4456（美國）或 1.785.424.1732（國際），會議 ID 為 79795。 請在會議開始前 10 分鐘撥打。

投資者可瀏覽公司投資者關係網站的「活動與簡報」頁面，即時收聽電話會議音訊，並瀏覽簡報投影片。

投資者電話會議重播資訊

投資者可以在美國東部時間 4 月 15 日中午至 4 月 24 日晚上 11:59，透過瀏覽投資者關係網站或撥打 1.800.934.4850（美國）或 1.402.220.1178（國際） 收聽電話會議重播。

Bank of America

Bank of America 是全球頂尖的金融機構，為個人客戶、中小企及大型公司提供全方位的銀行、投資、資產管理等金融及風險管理產品與服務。 公司在美國提供無可比擬的便捷服務，擁有約 3,500 間零售金融中心、約 15,000 部自動櫃員機 (ATM)，以及屢獲殊榮、約有 5,900 萬名已認證數碼用戶的數碼銀行服務，服務近 7,000 萬名客戶。 Bank of America 於財富管理、企業與投資銀行業務，以及橫跨多種資產類別的交易領域中皆佔據全球領導地位，為世界各地企業、政府、機構及個人客戶提供服務。 Bank of America 提供一系列簡單易用的創新網上產品與服務，為約 400 萬個小型企業客戶提供業界領先的支援。 公司透過在美國、美國領地及超過 35 個國家的業務營運，為客戶提供服務。 Bank of America Corporation 的股票 (NYSE: BAC) 在紐約證券交易所掛牌上市。

如欲了解更多有關 Bank of America 的最新消息，包括股息公告及其他重要資訊，歡迎到訪 Bank of America 新聞中心，並登記接收新聞電郵通知。

投資者可聯絡

Lee McEntire，Bank of America

電話：1.980.388.6780

[email protected]

Jonathan G. Blum, Bank of America（固定收益部）

電話：1.212.449.3112

[email protected]

記者可聯絡

Jocelyn Seidenfeld，Bank of America

電話：1.646.743.3356

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SOURCE Bank of America Corporation