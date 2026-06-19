Bybit上線全球資產交易盛典 橫跨傳統金融與加密賽道 總獎池20.2萬枚USDT

本次全球資產交易狂歡賽開放Bybit平台全品類全球資產交易賽道，涵蓋貴金屬、大宗商品、原油、外匯、指數、股票差價合約(CFD)，以及精選現實世界資產(RWA)代幣化加密交易品種。

本次大賽設立兩大獨立賽道榜單。傳統金融排行榜將統計符合活動要求的傳統金融交易對產生的交易量，涵蓋貴金屬、大宗商品、原油、外匯、指數及股票差價合約。加密資產（現貨+永續合約）排行榜將統計合規加密現貨與永續合約市場的交易量：合規現貨品類包含xStock與RWA代幣化交易對；合規永續合約品類包含股票、大宗商品及RWA代幣化永續合約。零手續費交易對產生的交易量不計入榜單排名核算。

用戶若要參與活動，須在活動頁面完成報名、通過一級及以上身份認證，並在活動期間交易符合參賽要求的資產。通過Bybit交易機器人、跟單交易策略產生的交易體量，同樣可計入對應賽道的榜單排名。

可參與活動的傳統金融交易品種包含XAUUSD（黃金美元交易對）、XAGUSD（白銀美元交易對），此外還有大宗商品、原油、外匯、指數以及股票差價合約。符合參賽資格的加密現貨交易對包含NVDAX/USDT、SPCXX/USDT、TSLAX/USDT等xStock交易對，以及XAUT/USDT、ONDO/USDT等RWA代幣化交易對。符合參賽資格的加密合約品類包含股票、大宗商品及RWA代幣化永續合約，包括NVDAUSDT、SPCXUSDT、XAUTUSDT、ONDOUSDT。

賽事結束後20個工作日內，平台將以USDT形式向獲獎用戶現貨賬戶發放獎勵。

本次活動僅面向完成賽事報名、使用統一交易賬戶交易的符合條件的用戶；機構用戶、做市商、平台代理不得參與本次活動。子賬戶產生的全部交易量將統一歸集至對應主賬戶參與榜單排名。

若多名交易者交易量持平，率先達成該交易量的參與者排名更靠前。Bybit明確表示，若查實用戶存在虛假對敲交易、市場操縱及其他違規操作，平台有權取消其參賽與獲獎資格。

活動需遵守相關條款細則。用戶可訪問活動專題頁面查看參賽資格及相關限制詳情：全球資產交易狂歡賽：交易美股等資產，瓜分20.2萬枚USDT

免責聲明：

Bybit傳統金融業務由Infra Capital（毛里求斯金融服務委員會持牌機構）提供技術支持，符合條件的用戶可通過Bybit官方App與網頁端使用該服務。歐洲經濟區居民等群體無法使用Bybit傳統金融相關業務，區域限制、服務條款、用戶資質要求可前往Bybit傳統金融專區查詢。交易存在風險。

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關於Bybit

Bybit是全球交易量第二大的加密貨幣交易所，服務於全球超8000萬用戶。公司成立於2018年，旨在為大眾打造一個更簡單、開放、平等的生態系統，重新定義去中心化世界的開放性。Bybit高度關注Web3領域，與頭部區塊鏈協議建立戰略合作夥伴關係，提供強大的基礎設施，並推動鏈上創新。Bybit以其安全的資產托管、多元化的交易市場、直觀的用戶體驗和先進的區塊鏈工具而聞名，它彌合了傳統金融(TradFi)與去中心化金融(DeFi)之間的差距，賦能開發者、創作者和加密貨幣愛好者充分挖掘Web3的潛力。訪問 Bybit.com 探索去中心化金融的未來。

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