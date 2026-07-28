Bybit引入xStocks雙幣投資產品 拓展加密貨幣以外的固定收益投資選擇

延續經典雙幣投資機制，Bybit的xStocks雙幣投資允許用戶選擇xStock交易對、目標價格和投資期限，根據其對標的股票價格走勢的判斷獲取收益。支持的投資期限包括8小時、1天和7天，單筆認購金額範圍為30至200,000 USDT。

隨著代幣化現實世界資產在行業內持續升溫，Bybit正將雙幣投資產品的標的資產擴展至加密貨幣領域之外，將代幣化美國股票納入其最受歡迎的結構性投資產品之一。此舉反映了傳統金融與區塊鏈市場加速融合的發展趨勢，資產代幣化正推動現實世界資產上鏈，並為投資者提供通過熟悉的加密原生機制參與投資的新方式。

xStocks加入Bybit雙幣投資後，用戶可在等待代幣化股票達到理想買入或賣出價格期間賺取收益，也可通過這一具有固定期限的結構化產品建立對精選股票的投資敞口，而無需直接購買現貨。

Bybit Earn與財富管理負責人Jerry Li表示：「雙幣投資一直是用戶將市場判斷轉化為收益的重要方式之一。如今，我們將這一機制拓展至代幣化股票，正是順應投資者興趣的發展方向。越來越多的加密原生用戶希望借助他們已經熟悉的工具，參與人工智能、科技和航天探索等領域的投資。」

雙幣投資是一種非保本結構化投資產品，用戶成功認購後可獲得預期固定收益。用戶可根據自身市場判斷及風險偏好，選擇資產交易對、投資期限和目標價格，最終結算資產將根據結算時市場價格與目標價格的比較結果確定。

作為Bybit的旗艦結構化產品之一，雙幣投資已獲得用戶廣泛採用。隨著xStocks的加入以及市場對代幣化現實世界資產興趣持續增長，越來越多的加密貨幣用戶正在尋求新的方式，通過代幣化股票實現市場觀點的收益化。

目前，以xStocks為標的資產的雙幣投資產品已正式上線Bybit平台。有關支持產品、參與資格及產品機制的更多詳情，請參閱Bybit官方渠道。

須遵守相關條款及條件，用戶在參與前應仔細閱讀本產品的風險因素。有關參與資格及可能適用的限制條件，請訪問：Dual Asset, now with xStocks: Turn market views into yield（雙幣投資現已支持xStocks：將市場觀點轉化為收益）。

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