歡迎來到Bybit Galaxy，這是首個覆蓋全金融產品的統一獎勵生態體系

新聞提供者Bybit
31 7月, 2026, 19:24 CST
阿聯酋迪拜2026年7月31日 /美通社/ -- 全球交易量第二大的加密貨幣交易所Bybit宣布推出Bybit Galaxy，用戶在Bybit平台內的交易、財富積累、法定貨幣兌換、支付、互動任務等各類行為都能獲得獎勵。這是中心化交易所(CEX)首次將全場景活動獎勵整合到同一生態中。Bybit Galaxy升級了僅僅提供簡單交易激勵的傳統獎勵模式，向前邁出了一步，讓Bybit用戶能夠通過持續和跨產品參與，獲得最大化收益。
Bybit Galaxy邀請用戶探索整個Bybit生態，以獲取積分，用戶可以通過參與豐富多樣的活動累積Galaxy積分，解鎖專屬獎勵池。
將每次行動轉化為獎勵
Bybit用戶可以通過兩種方式獲取Galaxy積分：
- 在指定時段內交易指定的Galaxy專屬交易對，最低合格交易量低至2美元，即可按對應交易量累積積分。
- 完成Bybit平台中某些熱門產品板塊的每日任務，覆蓋現貨、期貨、賺幣、法定貨幣兌換、借貸、傳統金融(TradFi)、Alpha項目、Bybit卡及Bybit支付等板塊。
參與此次活動無需注冊。用戶首次訪問Bybit Galaxy活動落地網頁即可自動開始累積積分，還能通過交易、借貸、入金、消費、質押等行為，持續提升排行榜排名。
積分只能通過獎勵池進行兌換。獎勵池上線時，Bybit平台會提前向用戶公示對應獎勵的價值。符合參與要求的積分門檻將根據單個獎勵池的價值動態生成。
Bybit Galaxy激勵用戶在Bybit平台的全維度參，而非僅面向交易量最大的用戶。無論用戶是通過賺幣板塊獲取收益、使用法定貨幣渠道劃轉資金，還是探索傳統金融主題資產，每一項行為都能累計價值。Galaxy體系是Bybit面向用戶、覆蓋交易之外全平台關聯行為的獎勵機制。
Bybit Galaxy體系是Bybit宏大願景的組成部分，該願景旨在通過交易、財富管理、支付全產品矩陣，與社區用戶建立長期穩固的關系。隨著生態持續擴容，Bybit致力於打造適配金融與財富積累未來趨勢的頂尖新型金融平台。
此次活動受條款與細則約束。垂詢詳情，用戶可以訪問Bybit Galaxy正式上線活動專題網頁。
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關於Bybit
Bybit是新一代金融平台(The New Financial Platform)。
Bybit堅信，每個人都應擁有獲取全球金融機會的權利。因此，我們正致力於打造全球首個智能金融平台，讓世界各地的人們都能連接至全球金融市場。
目前，Bybit已獲得全球超過8000萬用戶的信賴，在單一的安全智能生態系統中整合投資、交易、支付及財富積累服務。依托AI（人工智能）技術、深厚的全球流動性、強大的安全保障以及透明的運營體系，Bybit正讓全球金融變得更加普惠、更加高效，更能賦能任何人。
為所有人打造。由智能驅動。向世界開放。
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SOURCE Bybit
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