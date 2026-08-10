Bybit上調統一交易賬戶借貸質押率 提升交易者借貸授信額度

此次調整的最大改動針對超大額持倉場景。此前規則為：當單一幣種持倉規模超過指定門檻後，超出部分資產的質押率直接降為0，借款人無法將這部分資產折算為質押價值用於借貸。

全新規則下，超大額持倉檔位的質押率根據幣種的不同，設置在10%至80%區間，上調幅度顯著。大額單一幣種持倉的資產價值可充分發揮質押作用，等同於取消了質押價值上限，幫助重倉用戶獲得更高借貸授信額度。

其餘中高持倉檔位所有支持幣種的質押率同樣上調，放緩了持倉規模擴大時質押價值的衰減速度。對於持倉體量較高的用戶，更多資產可被認定為有效質押物。

Bybit傳統金融與現實世界資產(RWA)業務副總裁Yoyee Wang表示：「本次升級對機構客戶意義重大。質押率上調後，機構可將更多持倉資產用作有效質押物，獲得更高借貸資金用於交易。圍繞UTA借貸推出各項以用戶為中心的優化舉措，也是Bybit全面轉型、打造一站式綜合新型金融平台戰略的組成部分。我們致力於助力客戶把握數字資產與全球成熟市場交匯階段的各類機遇，後續還會持續接入傳統金融工具與現實世界資產，在Bybit平台拓展傳統金融資產的准入渠道與應用場景。」

今年7月，Bybit已將6種xStock資產納入保證金交易、加密借貸與機構借貸的合格質押品類，分別為NVDAX、HOODX、CRCLX、TSLAX、GOOGLX和AAPLX。此舉進一步將傳統金融關聯資產融入加密原生體系，幫助持有xStock資產的普通交易者與機構交易者提升資金使用效率。

所有支持幣種的基礎檔位質押率保持不變。系統核算質押資產價值時將自動啟用新版質押率規則，用戶無需手動操作即可享受本次優化帶來的權益。

本次調整受相關條款和條件約束。核算質押價值時系統將自動採用新版質押率。如需了解開通範圍與適用資質詳情，可查閱頁面：UTA Loans collateral ratios increased

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