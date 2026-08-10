Bybit將統一賬戶借貸的免息借款範圍擴展至24種資產，助力提高交易資本效率

在新框架下，免息借貸的支持資產現已覆蓋24種，除泰達幣和USDC外，還包括比特幣(BTC)、以太坊(ETH)、索拉納幣(SOL)、瑞波幣(XRP)、艾達幣(ADA)、OP幣、NEAR幣、波卡幣(DOT)、狗狗幣(DOGE)、LINK幣、SUI幣、萊特幣(LTC)、UNI幣、MNT幣、AAVE幣、比特幣現金(BCH)、HYPE幣、恆星幣(XLM)、以太坊經典(ETC)、FIL幣、APT幣、雪崩幣(AVAX)。這將免息借貸支持範圍從最初的兩種主流穩定幣，大幅拓展至20多種加密貨幣‌。

新機制為Bybit平台上的合格交易者兼顧了成本效率與靈活性‌：

降低借貸成本： 交易者無需再承擔因永續合約或期貨持倉的未實現虧損觸發自動借款所產生的利息費用。只要借款金額在適用限額內，該場景下符合條件的借款即可享受零利率政策‌。

交易者無需再承擔因永續合約或期貨持倉的未實現虧損觸發自動借款所產生的利息費用。只要借款金額在適用限額內，該場景下符合條件的借款即可享受零利率政策‌。 提升資本效率： 隨著24種資產的融資成本全面降低，交易者在持倉和調倉過程中受借貸費用的拖累將大幅減少，原本需要用於支付利息的資金也將被釋放出來‌。

隨著24種資產的融資成本全面降低，交易者在持倉和調倉過程中受借貸費用的拖累將大幅減少，原本需要用於支付利息的資金也將被釋放出來‌。 定制化VIP權益：交易者的VIP等級越高，可解鎖的免息借款額度就越大。由於包括子賬戶在內的每個賬戶都會被獨立評估，運營多個賬戶的交易者可以享受各自獨立的額度，而非共享統一上限‌。

該免息福利僅適用於永續合約或期貨持倉的未實現虧損觸發UTA自動借款的場景，手動借款、現貨保證金借款、期權借款及其他類型借款均不在福利覆蓋範圍內。一旦某類資產的借款金額超出對應限額，整筆借款餘額都將計收利息‌。

各個VIP等級對應的借款限額，錨定借款資產按實時價格折算的美元等值價值，可能隨市場行情變動，而且任何調整前都會提前發佈通知‌。

Bybit擴展後的UTA免息借貸計劃，將為全等級VIP交易者提供更高的持倉管理靈活性，而且不會產生額外成本。秉持打造面向所有用戶的新一代金融平台的理念，Bybit持續推出資本效率高的交易工具，滿足交易者不斷變化的風險管理需求‌。

此次活動受相應的條款與細則約束。關於服務可用性、參與資格，以及不同VIP等級、不同資產類型對應的具體限額詳情，用戶可以訪問‌UTA免息借貸範圍新增22種資產頁面。

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