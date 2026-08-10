里程碑式加密資產追回行動：Bybit起訴朝鮮與Lazarus Group 獲初步禁令凍結被盜資產

這起訴訟指控朝鮮與黑客組織Lazarus Group策劃涉案金額15億美元的盜竊案件。法院下令凍結被盜資產，助力資產追回工作，同時Bybit擴大與執法機構和行業夥伴的合作，加大針對加密領域網絡犯罪的追責力度。

阿聯酋迪拜2026年8月8日 /美通社/ -- 全球交易量第二大的加密貨幣交易所Bybit今日宣佈，該公司已向美國哥倫比亞特區聯邦地區法院提起民事訴訟，被告包括朝鮮民主主義人民共和國、朝鮮偵察總局(RGB)，以及美國官方認定受朝鮮指使、於2025年2月發動網絡攻擊的黑客組織Lazarus Group。

Bybit已取得法院初步禁令，凍結由身份不明的個人和實體所持有或轉移的已識別被盜資產，這批被告在本案中以「無名氏被告」代稱。此項禁令旨在在訴訟期間保全已識別的被盜數字資產，是Bybit持續追回被盜資金、配合國際執法調查，以及加強對大規模網絡犯罪追責力度的進程中邁出的關鍵一步。法院認定「Bybit具備本案實體勝訴的可能性」。

本次法律行動是一套綜合性策略的組成部分，該策略融合區塊鏈情報分析、跨國協作與司法救濟手段，追責涉案不法主體。法院在簽發初步臨時限制令時，將本次事件定性為「史上規模最大的加密貨幣盜竊案之一」。刑事調查工作仍由政府主管部門負責，而民事訴訟則為保全涉案資產、維護受害相關方權益提供了額外途徑。

Bybit聯合創始人兼首席執行官Ben Zhou表示：「我們的核心宗旨始終未曾改變：優先保護用戶權益、盡最大力度追回資產、讓襲擊事件的幕後黑手承擔應有責任。Lazarus發起的這次攻擊，受害方不止Bybit，整個加密行業的公信力都遭到重創。正因如此，我們始終與調查機構、各大交易所、監管機構、執法部門乃至司法機關緊密協作。我們希望以此為契機，抬高犯罪分子在加密領域的作案門檻，為所有從業者打造更為安全的加密生態。」

借助法律手段強化追責力度

該初步禁令明令禁止在訴訟存續期間轉移或處置涉案資產，Bybit將隨著案件推進繼續申請其他司法救濟。

本次民事訴訟獨立於美國執法部門正在開展的刑事調查程序。Bybit持續密切配合美國聯邦調查局(FBI)等相關機構，提供區塊鏈情報分析數據與調查線索，協助更廣泛的執法工作。

隨著數字資產日漸成為跨國複雜網絡犯罪的攻擊目標，Bybit認為，法律救濟搭配刑事追責模式，在保全可追回資產和強化犯罪追責機制方面發揮著重要作用。

全球協作推進資產追回工作

2025年2月失竊事件發生後，Bybit聯合多家區塊鏈分析公司、加密交易所、資產托管機構與各國執法部門追蹤被盜資產，斬斷洗錢鏈路。

截至目前成果如下：

已追回被盜資產約4840萬美元；

在超過28家交易所及托管機構凍結涉案資金約3050萬美元，等待後續司法與調查處置。

上述行動也為打擊涉案洗錢基礎設施的更廣泛的執法工作提供了支持：德國當局關停加密交易所eXch，此後德國和瑞士兩國執法機構聯合搗毀加密混幣平台Cryptomixer.io，切斷不法資金流轉的核心渠道。一系列行動充分印證，私營企業與執法部門通力協作，能夠有效打擊跨國網絡犯罪。

Ben補充道：「危機過後，才是真正的考驗，唯有此時才能檢驗一家企業履行承諾的決心是否堅定。對我們而言，堅守承諾意味著持續升級安全防護體系、與調查機構及行業夥伴並肩作戰，竭盡所能守護用戶資產安全。公信力從來不是靠口號標榜，需要日復一日以實際行動鑄就。」

打造抗風險能力更強的數字資產生態

此次訴訟是Bybit致力於提升整個加密行業安全標準的舉措之一。該公司持續佈局先進的區塊鏈情報分析技術，深化與交易所和監管機構的合作，助力相關行業方案落地，不斷抬高犯罪組織盜取數字資產的難度，令盜竊行為可追蹤、犯罪成本大幅上升。

本次行動彰顯Bybit的立場：追責受國家扶持的網絡威脅勢力，採用民事訴訟、配合刑事調查等各類合法途徑，打擊針對數字資產行業的網絡犯罪行為。

該民事訴訟目前仍在審理階段。Bybit將持續配合相關主管部門，並在法院許可的前提下對外披露案件進展。

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