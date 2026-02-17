Bybit 理財面向新用戶發布情人節驚喜，推出穩定幣空投及1000枚USDe大獎

阿聯酋迪拜2026年2月17日 /美通社/ -- 全球交易量第二大的加密貨幣交易所Bybit，為新用戶准備了從即日起至2026年3月12日的情人節特惠活動，該活動圍繞Bybit Earn（Bybit理財）的穩定幣收益產品展開，包括三款超穩健理財方案，涵蓋BYUSDT、Mantle Vault以及USDe/USDtb。

這場為期一個月的活動面向所有於2026年1月1日至3月31日期間注冊且符合條件的Bybit新用戶。參與者只需進行價值100美元的首筆入金，成功推薦他人，參與包括 BYUSDT 、 Mantle Vault 質押以及 USDe 或 USDtb 現貨交易/兌換在內的Earn產品互動，即可贏取抽獎券，參與抽取1000枚USDe大獎。

本次活動還有一項額外福利，專為鏈上挖礦愛好者准備。符合條件的用戶若通過 On-Chain Earn 承諾鑄造不低於5000枚USDe或USDtb，將額外獲得抽獎機會，從而提升中得大獎的概率。

在數字資產和傳統金融市場均處於動蕩之際，Bybit理財的「穩定三重奏」產品於今年情人節期間備受矚目。Bybit理財為致力於通過多元化投資實現可持續增長的謹慎交易者，提供了一條途徑。

Bybit理財提供一系列標志性穩定幣收益產品，其中BYUSDT和Mantle Vault為Bybit獨家提供，這些產品為投資者開辟了一條途徑，使其在保持與美元掛鉤資產的敞口的同時，還能獲取可預測的收益機會。穩定幣收益機制的結構化特性，使其尤其契合具有風險意識的投資者的需求，這些投資者在尋求在保本的同時還想賺取被動收入。

本次活動需要注冊方可參與。獎勵按先到先得原則發放。本次活動適用相應的條款與條件。如需了解參與規則詳情，用戶可以訪問：情人節穩穩愛，安心賺：1,000 USDe 空投大獎等您贏。

請在社交媒體上關注#Bybit / #TheCryptoArk / #ImakeIt。

關於Bybit

Bybit是全球交易量第二大的加密貨幣交易所，服務全球8000多萬用戶。Bybit成立於2018年，正在重新定義去中心化世界的開放性，為大眾創建一個更簡單、開放、平等的生態系統。Bybit高度聚焦於Web3領域，與領先的區塊鏈協議展開戰略性合作，以提供強大的基礎設施並推動鏈上創新。憑借安全的資產托管、多樣化的交易市場、直觀的用戶體驗以及先進的區塊鏈工具，Bybit在傳統金融(TradFi)和去中心化金融(DeFi)之間架起橋梁，賦能建設者、創造者和愛好者充分釋放Web3的全部潛力。歡迎訪問 Bybit.com ，探索去中心化金融的未來。

欲了解有關Bybit的更多詳情，請訪問 Bybit Press

媒體咨詢，請聯繫： [email protected]

如需了解最新信息，請關注：Bybit的社區和社交媒體

Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X | YouTube

SOURCE Bybit