Bybit私人財富管理於2026年1月持續保持強勁增長勢頭

1月表現亮點

根據最新發佈的Bybit PWM月度簡報，旗下表現最佳的基金1月平均年化收益率達9.97%，具體策略如下：

USDT本位策略：平均年化收益率 4.61%

BTC本位策略：平均年化收益率2.57%

圖：Bybit PWM策略回報趨勢

近幾周，從XRP到BTC，加密市場各類資產價格劇烈波動。隨著BTC在70,000美元關口進入區間震盪，交易者紛紛尋求多元化解決方案以守護投資組合。 Bybit為注重資本保值與穩健回報的長期投資者，提供全方位解決方案。

其中一大亮點是 Mantle Vault 。這一基於DeFi策略的結構化產品，上線兩個月內管理資產規模即達到1.5億美元。此外，Bybit PWM也為客戶提供量身定制的專屬服務。

Bybit PWM為高淨值客戶提供量身打造的專屬財富管理服務。該平台依托精選私募基金和Bybit的機構級交易基礎設施，提供定制化投資策略、動態資產配置和專業風險管理服務。專屬客戶關係經理提供專家級指導，助力客戶從容應對類似2026年1月出現的市場回調，以長期穩健的投資組合表現，印證穿越波動的實力。

如需瞭解Bybit私人財富管理服務，符合條件的投資者可訪問：Bybit私人財富管理

如需詳細瞭解Bybit PWM的1月表現，用戶可訪問：Bybit私人財富管理：2026年1月簡報

