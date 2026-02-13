Bybit私人財富管理於2026年1月持續保持強勁增長勢頭

新聞提供者Bybit
阿聯酋迪拜2026年2月11日 /美通社/ -- 全球交易量第二大的加密貨幣交易所Bybit已發佈其私人財富管理（PWM）部門最新業績報告。報告顯示，在2026年1月整體市場動盪背景下，旗下表現最佳的基金年化收益率（APR）仍達9.97%。Bybit PWM展現出了穿越市場週期的卓越韌性，其旗艦級USDT策略基金已連續49個月錄得正收益。
CoinGecko數據顯示，2026年1月末加密貨幣總市值為2.84萬億美元，較月中峰值3.28萬億美元回落逾13%，縮水規模約4400億美元。儘管數字資產年初開局承壓，Bybit PWM通過嚴謹策略與專業管理在波動中逆勢增長，持續為客戶創造價值。
1月表現亮點
根據最新發佈的Bybit PWM月度簡報，旗下表現最佳的基金1月平均年化收益率達9.97%，具體策略如下：
- USDT本位策略：平均年化收益率4.61%
- BTC本位策略：平均年化收益率2.57%
圖：Bybit PWM策略回報趨勢
近幾周，從XRP到BTC，加密市場各類資產價格劇烈波動。隨著BTC在70,000美元關口進入區間震盪，交易者紛紛尋求多元化解決方案以守護投資組合。 Bybit為注重資本保值與穩健回報的長期投資者，提供全方位解決方案。
其中一大亮點是Mantle Vault。這一基於DeFi策略的結構化產品，上線兩個月內管理資產規模即達到1.5億美元。此外，Bybit PWM也為客戶提供量身定制的專屬服務。
Bybit PWM為高淨值客戶提供量身打造的專屬財富管理服務。該平台依托精選私募基金和Bybit的機構級交易基礎設施，提供定制化投資策略、動態資產配置和專業風險管理服務。專屬客戶關係經理提供專家級指導，助力客戶從容應對類似2026年1月出現的市場回調，以長期穩健的投資組合表現，印證穿越波動的實力。
如需瞭解Bybit私人財富管理服務，符合條件的投資者可訪問：Bybit私人財富管理
如需詳細瞭解Bybit PWM的1月表現，用戶可訪問：Bybit私人財富管理：2026年1月簡報
關於Bybit
Bybit是全球交易量第二大的加密貨幣交易所，服務全球8000多萬用戶。Bybit成立於2018年，正在重新定義去中心化世界的開放性，為每個人創建一個更簡單、開放、平等的生態系統。Bybit高度聚焦於Web3領域，與領先的區塊鏈協議展開戰略性合作，以提供強大的基礎設施並推動鏈上創新。憑借安全的資產托管、多樣化的交易市場、直觀的用戶體驗以及先進的區塊鏈工具，Bybit在傳統金融和去中心化金融之間架起橋樑，賦能建設者、創造者和愛好者充分釋放Web3的全部潛力。歡迎訪問Bybit.com，探索去中心化金融的未來。
