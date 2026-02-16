傳統金融VS加密貨幣：Bybit推出300,000個泰達幣交易挑戰賽，同時復制交易在市場波動中愈發火熱

迎接挑戰：傳統金融VS加密貨幣

該挑戰賽共分兩輪，每輪為期兩周，第一輪時間為2026年2月9日至24日，第二輪時間為2026年2月27日至3月14日。每輪獨立進行，各自設有150,000個泰達幣的獎金池和排行榜排名。

交易達人可以參與以下兩類競賽之一：經典加密貨幣永續合約或傳統金融風格的產品，這反映了傳統金融與數字資產交易策略日益融合的趨勢。排名會根據團隊交易量以及盈虧表現綜合評定。

符合條件的參賽者必須達到最低團隊交易量要求，才有資格進入排行榜：

跟單交易經典版：75,000個泰達幣

TradFi：1,500,000個USDx

交易達人還必須至少保持20名不同的活躍追隨者，確保獎勵能夠被發放給特定的交易者——這些交易者要能在吸引真實追隨者興趣上面，展現他們的業績記錄。

豐厚獎品：獎勵卓越表現與影響力

每輪比賽中排名前50的交易達人均有資格獲獎，其中冠軍團隊可以獲得39,000個泰達幣，第31名至第50名的團隊也將獲得遞減式獎勵。交易達人能夠獲得其團隊總獎金的50%，剩余半數獎金將根據追隨者的交易量比例，被分配給他們。

該賽事還設有「點贊」獎勵機制，在每輪比賽的第一周，用戶可以為自己青睞的交易者投票。若被點贊的交易者最終躋身前三，那麼前1,000名支持者將共同分享2,000個泰達幣獎金。這一設計營造了社交化交易氛圍，與零售投資平台的新興趨勢相呼應。

在該賽事舉辦之際，跟單交易策略（即允許用戶自動複製經驗豐富的交易達人的操作）已經受到零售投資者的青睞——他們試圖借此應對日益復雜的市場環境。通過Bybit復制交易，經驗較少的交易者可以跟隨資深交易達人的操作，使原本主要面向機構或專業投資者的高級交易策略得以向大眾開放，實現了交易策略的大眾化。

此次活動適用相應的條款與條件。欲了解更多關於參賽資格要求及限制條件的情況，用戶可以訪問：TradFi VS 加密貨幣巔峰對決：參與 2 期角逐，瓜分 300,000 USDT

