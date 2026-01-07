Bybit 2025年度回顧：用戶突破8000萬，監管成果斐然，深化生態戰略布局

阿聯酋迪拜2026年1月7日 /美通社/ -- 全球交易量第二大加密貨幣交易所 Bybit 回顧了其挑戰與成就交織的2025年。該交易所注冊用戶從5000萬增至8000萬，在全球監管合規方面取得進展，且在市場挑戰下各項交易指標均創新高。盡管2025年2月遭遇黑客攻擊，Bybit仍穩坐第二大中心化交易所之位，2025年更是其強化生態系統、鞏固未來增長地位的關鍵一年。

全球監管合規布局

7月，Bybit位於維也納的運營機構通過奧地利當地授權，在相關歐洲經濟區(EEA)的國家全面符合《加密資產市場法規》(MiCA)。在中東和北非(MENA)的區塊鏈與加密貨幣地區樞紐，Bybit於10月獲得阿聯酋首張由證券和商品管理局(SCA)頒發的虛擬資產平台運營商牌照，可在全國范圍內提供完整的交易、托管和法幣服務。此外，Bybit在暫停服務兩年後，近期重新在英國推出服務，通過與受英國金融行為監管局(FCA)監管的Archax合作，為英國用戶提供現貨和P2P加密貨幣交易，嚴格遵守金融推廣規則，支持約100個交易對。

安全：從挫折到強化

2025年2月，Bybit遭遇重大網絡攻擊，約價值14億美元的以太坊(ETH)被盜，此次攻擊與朝鮮的Lazarus Group有關。此次攻擊成為對交易所的嚴峻壓力測試，Bybit從防御到恢復，最終實現增長。

該平台通過1:1儲備金保證，確保客戶資金零損失，並在合作伙伴支持下72小時內恢復儲備金，且在最初的12小時內處理了超過35萬筆提現請求。這些及時采取的行動不僅幫助Bybit化解了危機，也防止了加密貨幣生態系統潛在的連鎖反應。

事後，Bybit在30天內將比特幣(BTC)日流動性恢復至1300萬美元，超過了 Kaiko 設定的行業基准。 Glassnode 的一份報告顯示，盡管年初遭遇黑客攻擊，但Bybit上在夏季牛市期間ETH的日交易量仍創下85億美元的歷史新高，反映了社群堅不可摧的信任，以及Bybit的運營韌性和資金實力。

此次襲擊也促使Bybit的安全工作組升級進化，構建有助於提升行業整體安全性的新基礎設施。在一個月內完成9次安全審計後，平台實施了超過50項安全升級，樹立了新的信任標桿。隨著「 Lazarus懸賞計劃 」的設立，Bybit公開邀請專家加入追查行列，並盡可能為其他加密貨幣相關網絡犯罪受害者提供幫助。

Bybit Spot：提前布局策略，全年熱門資產上線

2025年，Bybit Spot整合了其上幣策略，有效識別並在市場過熱和飽和之前上線優質資產。該平台擅長提前發現潛力資產，為用戶提供優先交易機會，讓平台用戶接觸到Bybit獨有的新興機遇。1月，TRUMP在Bybit上錄得高達548%的漲幅。社群主導的去中心化金融(DeFi)項目TUNA在Bybit上市首日飆升2637%，MET首日漲幅達255%。這些成果彰顯了Bybit Spot在把握早期市場趨勢方面具有前瞻性的上幣策略。

在現實世界資產(RWA)代幣化領域，Bybit Spot同樣處於行業前沿。該平台率先引入XAUT等RWA資產，該資產漲幅達127%，並推出鏈上美股產品xStocks，引領代幣化股票趨勢。此外，Bybit Spot通過NXPC和NIGHT等項目，釋放高達4000萬美元的總獎勵，將市場動能轉化為用戶的切實回報。

通過注重領先市場進入、提前交易和以用戶為中心的機制等策略，Bybit Spot為交易者帶來了精彩紛呈的一年。

交易量、混合交易與生態戰略

2025年全年，Bybit 在月度交易量方面穩居交易所第二位 。即便在相對冷淡的冬季交易季和更廣泛的市場低迷期，其勢頭依然強勁，2025年12月22日，其24小時現貨交易量達91億美元。

除數據亮眼外，Bybit還加強了全面戰略和生態布局。如今，其在一個界面內支持所有鏈上和鏈下事務：

煥新升級的Bybit Alpha使Bybit用戶無需離開Bybit應用程序，即可探索鏈上機會、發現熱門代幣並參與流動性挖礦。

Byreal是由Bybit孵化的Solana去中心化交易所(DEX)，於2025年10月初推出，10周內累計交易量突破10億美元，總鎖倉量(TVL)達1088萬美元，在30天費用、收入方面位列Solana DEX前十，並支持包括代幣化RWA在內的40多種資產。

2025年5月推出的Bybit TradFi，成為首個整合黃金、外匯、全球指數、大宗商品以及100多種股票差價合約(CFD)的大型中心化交易所(CEX)平台，為符合條件的用戶提供最高500倍槓桿。9月，Bybit TradFi為英偉達(NVDA)、特斯拉(TSLA)和蘋果(AAPL)等科技巨頭的20多種股票差價合約推出每周5天、每天24小時的交易服務，使傳統金融(TradFi)交易時間與加密貨幣的全天候模式保持一致。

2025年6月，Bybit通過Backed Finance整合xStocks，提供數十種代幣化美股和交易型開放式指數基金(ETF)，並在Solana上實現全天候結算，全球用戶均可訪問。

借助2025年的監管成果，Bybit Institutional機構業務實現大幅增長，資產流入從第三季度的13億美元激增至第四季度的28.8億美元，其財富管理業務的資產管理規模(AUM)從4000萬美元擴大五倍至2億美元。

Bybit Earn持續提供創新多元的產品，包括Mantle Vault，這是一款針對年化收益率(APR)表現優化的穩定幣鏈上收益資產管理產品，推出7天內資產管理規模便達5200萬美元。

2025年，Mantle與Bybit建立戰略合作伙伴關系，推出MNT作為一種多功能資產，支持Bybit上的手續費折扣、機構槓桿交易、RWA代幣化和高收益質押機會。同時，Bybit、Mantle及其他生態合作伙伴攜手提供機構級DeFi流動性解決方案。

超過200萬Bybit Card用戶以及Bybit Pay不斷拓展的版圖，彰顯了Bybit的生態實力，賦能用戶在日常生活中充分利用數字資產，無論是購買晨間咖啡，還是在 Tomorrowland Brasil 音樂節創造美好回憶。

無論交易者是在傳統金融、黃金、大宗商品和加密貨幣中構建多元化投資組合，通過Bybit Alpha和Bybit Earn尋求無縫的鏈上收益，還是在Byreal中追求完全鏈上的體驗，Bybit生態系統都能滿足需求。

WSOT：破紀錄之年

Bybit旗艦交易賽事--2025年世界交易系列賽（World Series of Trading，簡稱「WSOT」）設有1000萬美元USDT的獎池，參與人數創紀錄，為Bybit贏得了「24小時內在線交易大賽參與人數最多」的 吉尼斯世界紀錄稱號 ，8月27日共有71765名獨立活躍參與者。2025年WSOT產生了1728億美元的總交易量，參賽隊伍達1474支（同比增長288%），參賽交易者來自202個國家和地區，共計520451人。

今年的WSOT通過Bybit Rising基金為區塊鏈教育投入30萬USDT，通過獎學金、黑客松和培訓賦能當地社群。

憑借創新韌性和集體成長思維，Bybit在2025年扭轉局勢，以低調而強大的姿態，在2025年底慶祝用戶數量突破8000萬。

#Bybit / #CryptoArk / #IMakeIt

關於Bybit

Bybit成立於2018年，是全球交易量第二大加密貨幣交易所，服務超過8000萬全球用戶。Bybit致力於為每個人打造一個更簡單、開放和平等的生態系統，從而在去中心化的世界中重新定義開放性。Bybit深耕Web3領域，與領先的區塊鏈協議進行戰略合作，提供堅實的基礎設施並推動鏈上創新。Bybit憑借安全的托管服務、多元化的市場、直觀的用戶體驗和先進的區塊鏈工具而聞名，搭建了傳統金融(TradFi)與去中心化金融(DeFi)之間的橋梁，賦能建設者、創造者和愛好者充分挖掘Web3的全部潛力。探索去中心化金融的未來，請訪問 Bybit.com 。

更多信息請訪問 Bybit Press

媒體垂詢，請聯系： [email protected]

如需了解最新信息，請關注 Bybit社群和社交媒體

Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X | Youtube

SOURCE Bybit