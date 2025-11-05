Bybit推出「終極金礦」年末收官版每日尋寶活動

- 預註冊開啟時間：2025年10月31日上午10:00(UTC)

- 主活動時間：2025年11月7日上午10:00(UTC) — 2025年12月22日上午9:59(UTC)

- 積分兌換截止時間：2025年12月25日晚上11:59(UTC)

今年的活動推出兩條截然不同的 「尋寶通道」——「交易任務礦脈」和「積分任務礦脈」。「交易任務礦脈」讓用戶可以通過執行交易來獲取穩定獎勵，「積分任務礦脈」則為參與者提供低風險、易參與的方式，完成簡單任務即可安全地累積積分。

「終極金礦」活動的核心是 300,000 USDT 獎池 ，通過「積分廣場兌換」和「無限挖礦卡」兩種形式發放。用戶可使用積分兌換獎池份額，刮開「無限挖礦卡」來贏取額外獎勵，還能發掘 「傳奇寶藏」，包括最高價值10,000美元的比特幣(BTC)獎勵、助力券、VIP體驗券及其他專屬福利。

參與者的積分將在活動期間每日累積，持續參與可獲得更高潛在回報。活動機制鼓勵用戶盡早參與並保持活躍，將每日的付出轉化為年終的豐厚收穫。

如需瞭解更多信息及完整的條款與條件，參與者可查閱 Bybit官網的官方活動頁面。

免責聲明

參與活動需完成身份驗證，部分司法管轄區（包括歐洲經濟區）限制參與此活動。參與限制、活動條款等完整詳情均列於官方條款與條件中。

