Bybit推出十一月超值獎勵，助推「黑色星期五」購物熱潮

阿聯酋迪拜 2025年11月5日 /美通社/ -- 全球交易量第二大的加密貨幣交易所 Bybit 宣布，整個2025年11月期間，將為 Bybit Card 和 Bybit Pay 用戶推出一項前所未有的獎勵計劃，為「黑色星期五」購物狂歡注入強勁動力。這場為期一個月的活動，將為精明的消費者送上豐厚獎勵，點燃全球用戶對年度終極購物盛宴的熱情。

2025年11月1日至30日，符合條件的Bybit Card和Bybit Pay用戶可以通過刷卡或掃碼消費，贏取專屬加密獎勵，享受傳統支付方式的便捷與加密驅動交易的創新。