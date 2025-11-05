Bybit推出十一月超值獎勵，助推「黑色星期五」購物熱潮

新聞提供者

Bybit

05 11月, 2025, 17:45 CST

阿聯酋迪拜 2025年11月5日 /美通社/ -- 全球交易量第二大的加密貨幣交易所Bybit宣布，整個2025年11月期間，將為Bybit CardBybit Pay用戶推出一項前所未有的獎勵計劃，為「黑色星期五」購物狂歡注入強勁動力。這場為期一個月的活動，將為精明的消費者送上豐厚獎勵，點燃全球用戶對年度終極購物盛宴的熱情。

2025年11月1日至30日，符合條件的Bybit Card和Bybit Pay用戶可以通過刷卡或掃碼消費，贏取專屬加密獎勵，享受傳統支付方式的便捷與加密驅動交易的創新。

Bybit Powers up Black Friday with Extra Rewards Throughout November (PRNewsfoto/Bybit)
Bybit Powers up Black Friday with Extra Rewards Throughout November (PRNewsfoto/Bybit)

兩種贏取獎勵的方式：

  1. 新用戶歡迎獎勵：首次使用Bybit Card消費滿100美元的用戶，將獲得20枚USDT空投；Bybit Pay新用戶消費滿20美元以上，則可獲得5枚USDT獎勵。優惠名額僅限每個平台前3000名用戶。
  2. 「黑色星期五」周沖刺：11月23日至30日的「黑色星期五」當周，獎勵升級，所有消費享額外5%現金返還，每位用戶返還上限為100枚USDT。

參與活動需提前注冊。用戶只需申請Bybit Card或Bybit Pay賬戶，注冊本次活動後開始消費即可有資格參與。有關詳情及條款與條件，請訪問：黑色星期五|Bybit Card & Pay

Bybit Card 的主要特點

  • 加密消費超便捷：實現法幣到加密資產的無縫消費轉換，持萬事達實體卡的用戶，可在全球支持網點的ATM機提取現金。
  • 零年費，合格消費最高享10%現金返還，賬戶余額年化收益率最高達8%
  • 全年福利 享不停 Netflix、Spotify及部分AI工具訂閱費全額返還，還可享機場貴賓廳使用權，更有其他定期更新的季節性福利。
  • 多資產交易與現金返還：支持使用BTC、ETH、XRP、TON、USDT、USDC、MNT和BNB進行交易；現金返還可選USDC、USDT、BTC和XAUT，未來將拓展更多選項。

#Bybit / #CryptoArk / #BybitCard / #IMakeIt

關於 Bybit

Bybit是全球交易量第二大的加密貨幣交易所，服務於全球7000多萬用戶。Bybit成立於2018年，旨在通過為大眾打造一個更簡單、開放和平等的生態系統，重新定義去中心化世界的開放性。Bybit高度關注Web3領域，與領先的區塊鏈協議建立戰略合作伙伴關系，提供強大的基礎設施，並推動鏈上創新。Bybit以其安全的資產托管、多元化的交易市場、直觀的用戶體驗和先進的區塊鏈工具而聞名，它彌合了傳統金融(TradFi)與去中心化金融(DeFi)之間的差距，賦能開發者、創作者和加密貨幣愛好者充分挖掘Web3的潛力。訪問Bybit.com探索去中心化金融的未來。

如需了解Bybit的更多詳細信息，請訪問Bybit Press
媒體咨詢，請聯系：[email protected]
獲取最新消息，請關注：Bybit的社區和社交媒體

Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X | Youtube

SOURCE Bybit

來自同一來源

Mantle與Bybit、Backed合作將美國股票引入鏈上

Mantle與Bybit、Backed合作將美國股票引入鏈上

作為現實世界資產(RWA)的高性能分發與流動性層，Mantle今日與Bybit及Backed共同宣布達成戰略合作，將透過xStocks把代幣化的美國股票引入鏈上，使用戶能夠直接在Mantle生態系統內全天候訪問全球領先資產。...
Bybit Alpha推薦計畫現已上線：交易手續費返傭高達30%

Bybit Alpha推薦計畫現已上線：交易手續費返傭高達30%

全球交易量第二大的加密貨幣交易所Bybit欣然推出Alpha推薦計畫。用戶邀請好友在Bybit Alpha平臺進行交易，即可賺取最高30%的交易手續費作為傭金。 全新返傭機制在受邀用戶滿足具體資格條件後生效。推薦人可根據符合條件的受邀用戶在Bybit...
此來源更多新聞稿

探索

區塊鏈

區塊鏈

區塊鏈

區塊鏈

電腦與電子產品

電腦與電子產品

電腦與電子產品

電腦與電子產品

相關題材的新聞稿