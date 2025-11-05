Bybit推出十一月超值獎勵，助推「黑色星期五」購物熱潮

新聞提供者Bybit
阿聯酋迪拜 2025年11月5日 /美通社/ -- 全球交易量第二大的加密貨幣交易所Bybit宣布，整個2025年11月期間，將為Bybit Card和Bybit Pay用戶推出一項前所未有的獎勵計劃，為「黑色星期五」購物狂歡注入強勁動力。這場為期一個月的活動，將為精明的消費者送上豐厚獎勵，點燃全球用戶對年度終極購物盛宴的熱情。
2025年11月1日至30日，符合條件的Bybit Card和Bybit Pay用戶可以通過刷卡或掃碼消費，贏取專屬加密獎勵，享受傳統支付方式的便捷與加密驅動交易的創新。
兩種贏取獎勵的方式：
- 新用戶歡迎獎勵：首次使用Bybit Card消費滿100美元的用戶，將獲得20枚USDT空投；Bybit Pay新用戶消費滿20美元以上，則可獲得5枚USDT獎勵。優惠名額僅限每個平台前3000名用戶。
- 「黑色星期五」周沖刺：11月23日至30日的「黑色星期五」當周，獎勵升級，所有消費享額外5%現金返還，每位用戶返還上限為100枚USDT。
參與活動需提前注冊。用戶只需申請Bybit Card或Bybit Pay賬戶，注冊本次活動後開始消費即可有資格參與。有關詳情及條款與條件，請訪問：黑色星期五|Bybit Card & Pay
Bybit Card 的主要特點：
- 加密消費超便捷：實現法幣到加密資產的無縫消費轉換，持萬事達實體卡的用戶，可在全球支持網點的ATM機提取現金。
- 零年費，合格消費最高享10%現金返還，賬戶余額年化收益率最高達8%
- 全年福利 享不停 ：Netflix、Spotify及部分AI工具訂閱費全額返還，還可享機場貴賓廳使用權，更有其他定期更新的季節性福利。
- 多資產交易與現金返還：支持使用BTC、ETH、XRP、TON、USDT、USDC、MNT和BNB進行交易；現金返還可選USDC、USDT、BTC和XAUT，未來將拓展更多選項。
