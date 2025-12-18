Bybit首席執行官出席Solana Breakpoint 2025，強調合規和去中心化創新

阿聯酋阿布扎比2025年12月19日 /美通社/ -- 全球交易量第二大的加密貨幣交易所Bybit委派聯合創始人兼首席執行官Ben Zhou出席了12月12日在Breakpoint 2025期間舉行的一場爐邊談話。作為Solana的年度全球大會，Breakpoint 2025於12月11日至13日在阿布扎比舉行。Zhou與Solana基金會主席Lily Liu共同探討了加密貨幣行業的未來發展方向。前不久，Bybit剛迎來七週年，Zhou表示，這一里程碑彰顯了該平台在行業快速發展時期的韌性以及不斷壯大的全球用戶群體。

將獲取牌照和合規作為核心要務

Bybit CEO Ben Zhou and Solana Foundation President Lily Liu speak during their fireside chat at Solana Breakpoint 2025 in Abu Dhabi on December 12.
Zhou表示，過去兩年，Bybit的運營重心發生了轉變，該公司專注於在關鍵市場獲得監管批准。「對我而言，今年主要專注於合規和獲取牌照。」他指出，Bybit是「早期獲得阿聯酋證券和商品管理局牌照的交易所之一」，並且獲得了歐洲MiCA牌照。他補充道，包括泰國、越南和印尼在內的東南亞市場正為加密貨幣更廣泛的普及做準備。

對Bybit而言，監管合規與建立可信的接入點相輔相成。Zhou表示：「交易所如今專注於與當地銀行建立聯繫，為那些尚未接觸加密貨幣的人提供一個平台。」

擴大新興市場的支付渠道

Zhou重點提到加密貨幣在拉丁美洲、獨聯體地區和非洲已十分普及。他還指出，在難以獲得銀行服務的市場，加密貨幣平台正越來越多地被用作主要金融接口。他表示：「在Bybit獲得當地監管批准的幾個市場，用戶通常對加密貨幣交易所的依賴程度不亞於銀行。我們提供他們可以使用的加密貨幣卡，而他們可以參與賺幣計劃，甚至購買結構化產品。」

Zhou接著說道，支付功能的擴展正在推動現實世界的應用，並促進平台的全球用戶持續增長。

Byreal以及向去中心化流動性發展之勢

Zhou討論了由Bybit孵化並基於Solana構建的去中心化交易所Byreal，強調了流動性是其核心優勢。他說：「我們希望確保DEX擁有真正良好的流動性」，並指出交易活動已經「轉向流動性和價差相當不錯的Byreal。」

他還概述了Bybit如何完善其更廣泛的產品策略，表示公司在確定缺乏用戶粘性之後，終止了其錢包項目。「我認為錢包缺乏有競爭力的用戶粘性。」他解釋道，用戶選擇錢包往往基於空投激勵或生態准入需求，而非忠誠度。

他與去中心化交易所的持久性進行了對比。「DEX是交易發生的地方。」Zhou表示市場發生了更廣泛的轉變，流動性（包括衍生品活動）正在從中心化交易所轉移到諸如Hyperliquid之類的平台。他指出，這一趨勢促使Byreal加強了對執行質量和市場深度的關注。

Zhou最後重申，Bybit將專注於建設合規、易用的基礎設施，同時推動去中心化市場的創新。該交易所七年的發展歷程，體現了其致力於提升可靠性、促進用戶飛速增長，並能適應快速變化的全球市場環境。

#Bybit / #TheCryptoArk / #IMakeIt

關於Bybit

Bybit是全球交易量第二大的加密貨幣交易所，服務於全球7000多萬用戶。Bybit成立於2018年，旨在通過為大眾打造一個更簡單、開放和平等的生態系統，重新定義去中心化世界的開放性。Bybit高度關注Web3領域，與領先的區塊鏈協議建立戰略合作夥伴關係，提供強大的基礎設施，並推動鏈上創新。Bybit以其安全的資產托管、多元化的交易市場、直觀的用戶體驗和先進的區塊鏈工具而聞名，彌合了傳統金融(TradFi)與去中心化金融(DeFi)之間的差距，賦能開發者、創作者和愛好者充分挖掘Web3的潛力。訪問Bybit.com探索去中心化金融的未來。

