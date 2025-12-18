Bybit首席執行官出席Solana Breakpoint 2025，強調合規和去中心化創新

Zhou表示，過去兩年，Bybit的運營重心發生了轉變，該公司專注於在關鍵市場獲得監管批准。「對我而言，今年主要專注於合規和獲取牌照。」他指出，Bybit是「早期獲得阿聯酋證券和商品管理局牌照的交易所之一」，並且獲得了歐洲MiCA牌照。他補充道，包括泰國、越南和印尼在內的東南亞市場正為加密貨幣更廣泛的普及做準備。

對Bybit而言，監管合規與建立可信的接入點相輔相成。Zhou表示：「交易所如今專注於與當地銀行建立聯繫，為那些尚未接觸加密貨幣的人提供一個平台。」

擴大新興市場的支付渠道

Zhou重點提到加密貨幣在拉丁美洲、獨聯體地區和非洲已十分普及。他還指出，在難以獲得銀行服務的市場，加密貨幣平台正越來越多地被用作主要金融接口。他表示：「在Bybit獲得當地監管批准的幾個市場，用戶通常對加密貨幣交易所的依賴程度不亞於銀行。我們提供他們可以使用的加密貨幣卡，而他們可以參與賺幣計劃，甚至購買結構化產品。」

Zhou接著說道，支付功能的擴展正在推動現實世界的應用，並促進平台的全球用戶持續增長。

Byreal以及向去中心化流動性發展之勢

Zhou討論了由Bybit孵化並基於Solana構建的去中心化交易所Byreal，強調了流動性是其核心優勢。他說：「我們希望確保DEX擁有真正良好的流動性」，並指出交易活動已經「轉向流動性和價差相當不錯的Byreal。」

他還概述了Bybit如何完善其更廣泛的產品策略，表示公司在確定缺乏用戶粘性之後，終止了其錢包項目。「我認為錢包缺乏有競爭力的用戶粘性。」他解釋道，用戶選擇錢包往往基於空投激勵或生態准入需求，而非忠誠度。

他與去中心化交易所的持久性進行了對比。「DEX是交易發生的地方。」Zhou表示市場發生了更廣泛的轉變，流動性（包括衍生品活動）正在從中心化交易所轉移到諸如Hyperliquid之類的平台。他指出，這一趨勢促使Byreal加強了對執行質量和市場深度的關注。

Zhou最後重申，Bybit將專注於建設合規、易用的基礎設施，同時推動去中心化市場的創新。該交易所七年的發展歷程，體現了其致力於提升可靠性、促進用戶飛速增長，並能適應快速變化的全球市場環境。

#Bybit / #TheCryptoArk / #IMakeIt

關於Bybit

Bybit是全球交易量第二大的加密貨幣交易所，服務於全球7000多萬用戶。Bybit成立於2018年，旨在通過為大眾打造一個更簡單、開放和平等的生態系統，重新定義去中心化世界的開放性。Bybit高度關注Web3領域，與領先的區塊鏈協議建立戰略合作夥伴關係，提供強大的基礎設施，並推動鏈上創新。Bybit以其安全的資產托管、多元化的交易市場、直觀的用戶體驗和先進的區塊鏈工具而聞名，彌合了傳統金融(TradFi)與去中心化金融(DeFi)之間的差距，賦能開發者、創作者和愛好者充分挖掘Web3的潛力。訪問Bybit.com探索去中心化金融的未來。

如需瞭解Bybit的更多詳情，請訪問 Bybit Press

媒體咨詢，請聯繫： [email protected]

獲取最新消息，請關註： Bybit的社區和社交媒體

Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X | Youtube

SOURCE Bybit