Bybit推出VIP專屬福利

有機會贏取MNT、USDT空投和TradingView訂閱資格，總獎池高達500,000 USDT

阿聯酋迪拜2025年12月19日 /美通社/ -- 全球交易量排名第二的加密貨幣交易所Bybit欣然為Bybit VIP推出一項專屬獎勵計劃。總獎池高達500,000 USDT，獎品涵蓋MNT (Mantle)代幣、USDT空投以及TradingView高級訂閱服務。

在加密市場情緒與環境不斷變化的背景下，Bybit希望通過此次活動，回饋長期理性交易、持續活躍的VIP交易者。即日起至12月28日，所有Bybit VIP用戶均有機會參與本次活動，瓜分50萬USDT獎池。

本次活動采用分層獎勵機制，確保每位Bybit VIP均可參與：

  1. 即時獎勵：所有VIP會員報名即享一次免費抽獎，無需交易
  2. 交易表現獎勵：符合條件的VIP用戶可通過現貨及衍生品交易，額外獲得最多24次抽獎機會

500,000 USDT獎池構成

  • 200,000 USDT空投：每位VIP最高可獲得10,000 USDT
  • 等值200,000 USDT的MNT代幣空投
  • TradingView三個月高級訂閱（Ultimate、Premium或Plus套餐），最高價值719.85美元

TradingView高級訂閱提供專業級數據工具、實時行情提醒及全面的市場數據分析，賦能交易者從容應對各類市場環境。作為全球交易者信賴的解決方案，TradingView為Bybit用戶提供了提升數字資產交易策略的寶貴資源。

參與活動需提前報名。在活動期間內新晉升為VIP等級的用戶，同樣可獲得即時抽獎資格。具體活動規則、資格條件及條款請訪問活動頁面：VIP exclusive: A reward for your resilience - 500,000 USDT in MNT, USDT & TradingView gifts!（VIP 專屬福利：堅守交易的回饋——500,000 USDT的MNT、USDT及TradingView大禮）

關於Bybit

Bybit是全球按交易量排名第二的加密貨幣交易所，服務於全球超過7000萬用戶。Bybit成立於2018年，致力於通過為每個人打造一個更簡單、開放、平等的生態體系，重新定義去中心化世界的開放性。Bybit專注於Web3領域，並與領先的區塊鏈協議建立戰略合作關系，提供堅實的基礎設施，推動鏈上創新。憑借其安全托管、多元化市場、直觀的用戶體驗及先進的區塊鏈工具，Bybit成為連接傳統金融(TradFi)與去中心化金融(DeFi)的橋梁，賦能開發者、創作者和愛好者，釋放Web3的全部潛力。探索去中心化金融的未來，請訪問Bybit.com

