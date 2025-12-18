Bybit推出VIP專屬福利

Monad (MON)質押功能現已在Bybit鏈上賺幣平台上線

全球交易量第二大的加密貨幣交易所Bybit欣然宣佈，自2025年12月11日起，Bybit On-Chain Earn（Bybit鏈上賺幣）平台已經支持Monad (MON)質押。此次整合使得用戶能夠以頗具競爭力的年利率(APR)參與鏈上MON質押，而所有操作都在Bybit應用內進行。...