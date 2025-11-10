Bybit升級熱門「空投瘋狂星期三」活動，推出雙獎池模式

Bybit推出的這項獨家經典活動經過重新設計，現包含兩種獨立的獎勵機制：幸運抽獎和分享獎勵：

幸運抽獎： 採用三階進階體系，不同經驗水平的交易者均可參加每週一次的幸運抽獎。符合條件的參與者完成 基礎 (Basic)、 進階 (Advanced)、 高級 (Premium)三個階段的指定存款與交易任務後，即可獲得抽獎機會和保底獎勵。



對新手友善的「基礎」階段，默認向所有符合條件的註冊用戶開放。當交易者晉級至「進階」與「高級」階段時，只需達到特定的交易量要求，即可解鎖更高價值的獎勵。





升級後的「空投瘋狂星期三」活動，彰顯了Bybit致力於為不同水平的交易者提供價值驅動型參與機會的承諾，以此回饋他們長期以來的支持、為社區付出的努力，以及對數位資產類別的共同熱愛。

用戶可透過訂閱空投瘋狂星期三系列活動，將其納入每週固定日程。訂閱成功後，用戶將會在新輪次啟動時收到通知。

「空投瘋狂星期三」活動每週都會在Bybit上線，每次均提供不同的熱門代幣獎品。幸運抽獎獎品按先到先得原則分配。活動受參與資格要求及相關條款與條件的約束。

關於 Bybit

Bybit是全球交易量第二大的加密貨幣交易所，服務於全球7000多萬用戶。Bybit成立於2018年，旨在透過為大眾打造一個更簡單、開放和平等的生態系統，重新定義去中心化世界的開放性。Bybit高度關注Web3領域，與領先的數據塊鏈協議建立策略合作夥伴關係，提供強大的基礎設施，並推動鏈上創新。Bybit以其安全的資產託管、多元化的交易市場、直觀的用戶體驗和先進的數據塊鏈工具而聞名，它彌合了傳統金融(TradFi)與去中心化金融(DeFi)之間的差距，賦能開發者、創作者和加密貨幣愛好者充分挖掘Web3的潛力。瀏覽 Bybit.com 探索去中心化金融的未來。

