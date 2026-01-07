新年特別活動：Bybit「每日刮刮樂」啟動2026年六週獎勵狂歡

條條大路通獎勵

合資格的Bybit用戶現可 登記活動 ，並可根據自身交易風格與偏好選擇獎勵路徑，展開積分贏取之旅：

累積每日交易動力： 交易者可透過完成每日任務賺取積分，起始交易額低至10 USDT，連續達成交易日任務更可獲得額外獎勵。

探索 Bybit獲取更多積分： 參與Bybit產品生態系統和平台功能，可獲取額外積分。

Alpha任務：參與限時Alpha任務，完成以Bybit新產品為特色的特別任務，加速積分累積。

在這段充滿驚喜的尋寶旅程中，Bybit的多元交易者可透過多種獎勵機制將積分轉化為實際價值：

無限刮刮卡： 每次抽獎消耗50積分，每日無限次數，獎池共100萬張卡。

熱門代幣獎勵： 有機會分取精選新年獎池，內含熱門代幣。

高階 獎勵：高價值獎賞，包括BTC、VIP試用卡及熱門代幣空投。

對Bybit交易者而言，搶先啟動2026年交易之旅，既能收穫豐厚回報，亦能享受無限樂趣。特別版「每日刮刮樂」活動致力為用戶揭開全年贏戰序幕，助力用戶在探索數碼資產類別同時，持續提升交易技巧。

適用條款與細則。有關資格及潛在限制之詳細資訊，用戶可瀏覽：每日刮刮樂 [2026 首發]：新歲啓封，禮遇隨行

關於Bybit

Bybit是全球交易量第二大的加密貨幣交易所，服務於全球8000多萬用戶。Bybit成立於2018年，旨在透過為大眾打造一個更簡單、開放和平等的生態系統，重新定義去中心化世界的開放性。Bybit高度關注Web3領域，與領先的數據塊鏈協議建立策略合作夥伴關係，提供強大的基礎設施，並推動鏈上創新。Bybit以其安全的資產託管、多元化的交易市場、直觀的用戶體驗和先進的數據塊鏈工具而聞名，它彌合了傳統金融(TradFi)與去中心化金融(DeFi)之間的差距，賦能開發者、創作者和加密貨幣愛好者充分挖掘Web3的潛力。瀏覽 Bybit.com 探索去中心化金融的未來。

如需了解Bybit的更多詳細信息，請瀏覽 Bybit Press

