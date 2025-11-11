《Bybit傳統金融報告》：官方數據缺位，私營數據顯露市場企穩跡象

私營數據填補空白 ：美國政府停擺期間官方勞動力統計中斷，彭博重建的失業數據等私營數據顯示，首申失業金人數出現小幅回落，暗示就業市場初現企穩跡象。

：美國政府停擺期間官方勞動力統計中斷，彭博重建的失業數據等私營數據顯示，首申失業金人數出現小幅回落，暗示就業市場初現企穩跡象。 持續申領人數攀升 ：持續申領失業金人數微升至195萬，反映勞動者再就業速度放緩，聯邦雇員持續承壓。

：持續申領失業金人數微升至195萬，反映勞動者再就業速度放緩，聯邦雇員持續承壓。 ADP就業、招聘與薪資趨勢：私營就業數據與在線招聘崗位顯示用工需求回暖，而工資趨勢與消費者信心則為勞動力市場韌性提供了進一步佐證。

報告指出，市場參與者正轉向替代指標來評估勞動力市場狀況，例如彭博重建的失業統計數據以及ADP新推出的周薪數據。彭博分析估算，在截至10月25日當周，首申失業金人數降至約21.8萬，較前周的23.1萬有所下降。雖然這一數據顯現逐步改善跡象，但由於州級報告數據存在缺失，仍為研判帶來不確定性。

持續申領失業金人數已微升至195萬，表明勞動力市場再就業進程依然緩慢。聯邦雇員在此次停擺中承受著巨大沖擊——聯邦專項失業救濟金申領人數已創下上一次政府停擺以來的最高紀錄。與此同時，ADP私營部門數據顯示就業市場保持穩定增長，每周平均新增14,250個崗位，較9月份的崗位流失狀況明顯回升。盡管市場普遍認為就業形勢趨於穩定，然而居高不下的失業金申領人數與疲弱的招聘勢頭，仍凸顯出經濟內在的脆弱性。

要查看完整的分析報告，請參閱《Bybit傳統金融報告》。

#Bybit / #CryptoArk /#BybitResearch / #BybitLearn

關於 Bybit

Bybit是全球交易量第二大的加密貨幣交易所，服務全球7000多萬用戶。Bybit成立於2018年，正在重新定義去中心化世界的開放性，為每個人創建一個更簡單、開放、平等的生態系統。Bybit高度聚焦於Web3領域，與領先的區塊鏈協議展開戰略性合作，以提供強大的基礎設施並推動鏈上創新。憑借安全的資產托管、多樣化的交易市場、直觀的用戶體驗以及先進的區塊鏈工具，Bybit在傳統金融和去中心化金融之間架起橋梁，賦能建設者、創造者和愛好者充分釋放Web3的全部潛力。歡迎訪問 Bybit.com ，探索去中心化金融的未來。

欲了解有關Bybit的更多詳情，請訪問Bybit Press

媒體咨詢，請聯系：[email protected]

如需了解最新信息，請關注：Bybit的社區和社交媒體

Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X | Youtube

SOURCE Bybit