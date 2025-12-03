Bybit於七周年慶典開啟交易精英年度大師賽總決賽

參與者在整個活動期間的表現將決定其在TMGP總決賽頭獎排行榜上的位置，並決定其是否有資格分享95萬美元旗艦獎池。表現最佳的參與者將獲得77,777美元的獎勵，排行榜上排名前7,777位的交易者也將獲得獎勵。

Bybit VIP交易者可參與兩種無限制任務類型，其中包括僅限VIP會員參與的500萬美元交易任務。按照當前規則，每500萬美元的交易可獲得60積分，這為精英交易者提供了顯著優勢。

該活動是Bybit大型七周年慶典的一部分，旨在表彰平台的全球交易社區，並突出其最活躍成員的成就。活動適用相關條款和條件。

#Bybit / #CryptoArk / #IMakeIt / #7UpBybit

關於Bybit

Bybit成立於2018年，是全球交易量第二大加密貨幣交易所，服務全球超過7000萬用戶。Bybit致力於為每個人打造一個更簡單、開放和平等的生態系統，從而在去中心化的世界中重新定義開放性。Bybit深耕Web3領域，與領先的區塊鏈協議進行戰略合作，提供堅實的基礎設施並推動鏈上創新。Bybit憑借安全的托管服務、多元化的市場、直觀的用戶體驗和先進的區塊鏈工具而聞名，搭建了傳統金融(TradFi)與去中心化金融(DeFi)之間的橋樑，賦能建設者、創造者和愛好者充分挖掘Web3的全部潛力。探索去中心化金融的未來，請訪問 Bybit.com 。

更多信息請訪問 Bybit Press

媒體垂詢，請聯繫： [email protected]

如需了解最新信息，請關注Bybit社群和社交媒體

Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X | Youtube

SOURCE Bybit