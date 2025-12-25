Bybit：資本高效型托管與明確監管框架是機構採用加密資產的關鍵

本次討論由TWO23 Group董事總經理David Gevorkian主持，參與討論的還有來自主要數字資產平台的高管，包括Gate首席商務官Kevin Lee、Binance中東和北非地區機構銷售與業務發展負責人Yana Minaylova，以及Bitpanda Technology Solutions亞太區負責人Jessica Wu。

托管、風險與資本效率

在討論中，Wang強調，機構關於托管的討論從根本上是由風險管理和運營考量驅動的。

當機構談及托管時，話題往往從安全性切入，涵蓋資產透明度、資產控制權及風險降低等維度。但托管本身並非最終目的，其核心訴求在於，如何幫助客戶在有效管控風險的前提下，實現更高效的交易。」

Wang提到，隨著托管模式與場外結算模式日益普及，市場參與者對資本使用效率的關注度正持續提升。

她說道：「無論是通過多方協作機制還是場外解決方案搭建的托管架構，行業當下面臨的首要挑戰是資本效率。在強化資產安全性、降低交易所對手方風險的基礎上，提升資本效率是重中之重。」

阿聯酋明確的監管框架

Wang同時強調，明確的監管框架是促進機構參與的關鍵，並以阿聯酋作為典型案例進行說明。

她表示：「Bybit早前已將總部設立於阿聯酋，我們見證了該地區的監管規則逐步走向清晰化。這種明確性與確定性，對於技術創新以及增強全球機構的市場信心至關重要。」

她補充道，清晰的監管框架有助於推動監管機構、市場參與者與技術服務商之間的建設性對話，為市場的長期發展提供支撐。

真實世界資產代幣化

鑒於市場對真實世界資產代幣化(RWA)的關注度與日俱增，Wang透露，Bybit已通過與老牌金融機構合作，為合規的RWA產品搭建交易渠道。

她介紹道：「我們與卡塔爾國民銀行(Qatar National Bank)及瑞銀集團(UBS)合作推出了代幣化產品，為用戶提供對接底層貨幣市場工具的投資渠道。這類產品架構能夠讓客戶在數字資產框架內獲取傳統金融產品收益，同時享受數字資產市場的流動性與交易功能優勢。」

不過她也提醒，當前全球RWA市場的發展仍不均衡。

她指出：「當前市場上的代幣化產品架構與標準五花八門。我們的核心關注點始終是結構合規、受適當監管且具備可交易性的產品，唯有此類產品才能為二級市場注入流動性。」

超越資產配置的機構參與模式

Wang在演講結尾呼籲，機構應拓寬視野，以多元視角審視自身參與數字資產市場的方式。

她表示：「我們希望機構不要僅將數字資產視為一類投資標的，更應將其看作整體區塊鏈基礎設施的重要組成部分。根據自身商業模式與風險管控框架，機構可通過多種形式參與市場，例如提供流動性、開展代理交易業務，或是進行技術合作。」

