隨著市場對黃金白銀興趣的增加，Bybit拓展貴金屬交易業務

XAUT，又稱Tether Gold（泰達黃金），是由Tether（泰達）發行的實物黃金代幣化產品，由存放在安全金庫中的足額黃金按1:1比例提供背書。該代幣支持一周七天24小時全天候交易，並允許用戶以零散份額持有黃金，避免了持有實物金條所面臨的物流難題。Bybit已成為XAUT交易的主要平台之一，反映出在避險資產需求回升的背景下，市場對黃金代幣化產品的興趣日益濃厚。Bybit平台上的近期更新包括支持在Mantle網絡上新增XAUT存取款的功能，由此拓展跨鏈獲取渠道，並降低用戶參與黃金代幣化交易的成本。

除了交易功能外，此次活動還通過Bybit的「輕鬆理財」(Easy Earn)系列產品，為黃金代幣持有者提供收益機會。Bybit支持XAUT「靈活輕鬆理財」產品，年化收益率最高達11%，用戶可以在保持資金靈活性的同時，為閒置的XAUT持倉賺取收益。

作為此次限時活動的一部分，來自符合條件的司法管轄區的用戶，若在活動期間完成至少一筆任意受支持黃金白銀相關資產的交易，即有機會獲得最高2000個泰達幣的空投獎勵。獎勵發放需要通過風險控制審核，並滿足其他資格要求。

Bybit持續以多元化的產品體系服務全球數字資產交易者與投資者群體。除了貴金屬相關產品外，該平台還支持現貨、衍生品、保證金及現實世界資產產品領域的數百個交易對，並持續拓展代幣化資產與傳統加密貨幣的接入渠道。

Bybit始終致力於提供創新、合規、以用戶為核心的交易解決方案，推動數字資產與全球金融市場緊密連接。

免責聲明：參與此次活動需要遵守相關條款與條件。部分產品及服務可能在特定司法管轄區無法提供，且零手續費交易對不計入任務統計。用戶必須達到所要求的身份驗證等級，並且遵守Bybit的服務條款。來自於受限國家和地區（包括歐洲經濟區(European Economic Area)成員國）的用戶無資格參與本次活動。

關於Bybit

Bybit是全球交易量第二大的加密貨幣交易所，服務於全球8000多萬用戶。Bybit成立於2018年，旨在通過為大眾打造一個更簡單、開放和平等的生態系統，重新定義去中心化世界的開放性。Bybit高度關注Web3領域，與領先的區塊鏈協議建立戰略合作夥伴關係，提供強大的基礎設施，並推動鏈上創新。Bybit以其安全的資產托管、多元化的交易市場、直觀的用戶體驗和先進的區塊鏈工具而聞名，它彌合了傳統金融(TradFi)與去中心化金融(DeFi)之間的差距，賦能開發者、創作者和加密貨幣愛好者充分挖掘Web3的潛力。訪問 Bybit.com 探索去中心化金融的未來。

SOURCE Bybit