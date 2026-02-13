Bybit開啟新一輪每日尋寶交易活動，豐厚獎勵等你拿

新聞提供者Bybit
阿聯酋迪拜2026年2月11日 /美通社/ -- 全球交易量第二大的加密貨幣交易所Bybit宣佈推出新一輪旗艦活動Daily Treasure Hunt（每日尋寶），誠邀勤勉的交易者將每日參與交易的行為轉化為積分。該活動現在接受提前報名，有望讓這個新的交易季成為一次收穫滿滿的體驗。
2026年2月12日至3月30日期間，全新升級的Bybit每日尋寶活動將為用戶提供多種途徑，通過交易、參與互動以及完成限時任務來賺取積分。所有積分均可兌換獎品，包括泰達幣(USDT)獎勵、獎勵優惠券以及Bybit VIP體驗卡。
活動要點
- 每日交易任務，最低僅需10個泰達幣即可參與
- 連續交易多日可以獲得額外積分獎勵
- 圍繞Bybit最新產品及功能設置的互動任務
- 特別限時任務助力快速累積積分
- 滿300積分即可兌換獎勵，包括0.5至100個泰達幣不等的空投獎品
此外，此次活動還提供100萬張刮刮卡，參與者每次抽獎需要消耗50積分，每日可以無限次嘗試，每張卡最高可以贏取1000個泰達幣獎金，獎品按先到先得原則發放。
「每日尋寶」活動彰顯了Bybit回饋用戶忠誠、鼓勵積極參與的承諾。在延續往期成功經驗的基礎上，新一期活動推出令人激動的新功能與靈活兌換機制，為符合條件的用戶帶來更多獲獎機會。
此次活動適用相應的條款與條件。有關參與資格及潛在限制的詳細信息，用戶可以訪問：每日尋寶：槓桿活力行動。
關於Bybit
Bybit是全球交易量第二大的加密貨幣交易所，服務於全球8000多萬用戶。Bybit成立於2018年，旨在通過為大眾打造一個更簡單、開放和平等的生態系統，重新定義去中心化世界的開放性。Bybit高度關注Web3領域，與領先的區塊鏈協議建立戰略合作夥伴關係，提供強大的基礎設施，並推動鏈上創新。Bybit以其安全的資產托管、多元化的交易市場、直觀的用戶體驗和先進的區塊鏈工具而聞名，它彌合了傳統金融(TradFi)與去中心化金融(DeFi)之間的差距，賦能開發者、創作者和加密貨幣愛好者充分挖掘Web3的潛力。訪問Bybit.com探索去中心化金融的未來。
