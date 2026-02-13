Bybit開啟新一輪每日尋寶交易活動，豐厚獎勵等你拿

活動要點

每日交易任務，最低僅需 10個泰達幣 即可參與

即可參與 連續交易多日可以獲得 額外積分獎勵

圍繞Bybit最新產品及功能設置的 互動任務

特別 限時任務 助力快速累積積分

助力快速累積積分 滿300積分即可兌換獎勵，包括0.5至100個泰達幣不等的空投獎品

此外，此次活動還提供100萬張刮刮卡，參與者每次抽獎需要消耗50積分，每日可以無限次嘗試，每張卡最高可以贏取1000個泰達幣獎金，獎品按先到先得原則發放。

「每日尋寶」活動彰顯了Bybit回饋用戶忠誠、鼓勵積極參與的承諾。在延續往期成功經驗的基礎上，新一期活動推出令人激動的新功能與靈活兌換機制，為符合條件的用戶帶來更多獲獎機會。

此次活動適用相應的條款與條件。有關參與資格及潛在限制的詳細信息，用戶可以訪問：每日尋寶：槓桿活力行動。

