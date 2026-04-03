Bybit派送英偉達代幣化股權，迎新好禮相贈

阿聯酋迪拜2026年4月3日 /美通社/ -- 全球交易量第二大加密貨幣交易所Bybit宣佈，其迎新計劃已於3月25日起新增NVDAX（由xStocks發行的英偉達代幣化股權）作為獎勵選項。新用戶註冊Bybit即有機會獲得價值100 USDT的迎新好禮，現在只需完成迎新任務，更可獲得價值20美元的NVDAX，從而把握人工智能浪潮下的基礎設施投資機遇。

英偉達已然成為人工智能基礎設施的代名詞。從ChatGPT、Claude到企業級人工智能部署，全球人工智能應用的加速普及，很大程度上都離不開英偉達GPU的強力支撐。