隨著股票市場創下歷史新高，Bybit升級合約機器人，以支持傳統金融類永續合約

阿聯酋迪拜2026年5月27日 /美通社/ -- 全球交易量第二大加密貨幣交易所Bybit欣然推出其合約機器人的全新陣容，現已支持熱門TradFi（傳統金融）資產的永續合約交易。首批上線覆蓋的關鍵TradFi永續合約對包括TSLAUSDT、GOOGLUSDT、AMZNUSDT、SNDKUSDT、代幣化黃金及其他大宗商品。這一戰略擴展反映了市場對通過去中心化交易基礎設施無縫接觸傳統金融資產的需求正在持續增長。

新功能將TradFi永續合約直接整合進Bybit三大核心自動交易工具：合約網格(Futures Grid)、合約馬丁格爾(Futures Martingale)和合約組合(Futures Combo)，它們均可通過Bybit的Adventure Zone訪問。傳統資產類別與機構級自動化的融合，使交易者能夠在無需手動交易操作的情況下，同時捕捉數字市場和傳統市場波動獲利。