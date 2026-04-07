Bybit Alpha交易嘉年華攜60萬USDT獎勵回歸

1. Alpha幸運抽獎：獎金池為5萬USDT。Bybit Alpha用戶只需完成在Bybit Alpha上的首筆交易或流動性挖礦訂單，或達成每日交易額目標，即可獲得抽獎券，贏取最高100 USDT的獎勵。

2. Alpha交易競賽：獎金池為10萬USDT。該競賽面向希望在排行榜上大展身手的活躍交易者。排名前100的用戶將獲得階梯式獎勵，其中排名前三的交易者將分別獲得4000 USDT、6000 USDT 和8000 USDT大獎。

參與方式：用戶每季成功報名狂歡賽事後，只需選定心儀的代幣，並使用Bybit統一交易賬戶余額在Bybit Alpha上進行交易即可。

隨著加密貨幣市場不斷發展，交易者尋求在主流代幣之外實現多元化配置，Bybit Alpha成為通往另類機遇的門戶。該平台為參與者提供參與創新及最新熱門項目的渠道。通過Bybit Alpha交易狂歡，Bybit進一步踐行其承諾：為交易者提供能夠解鎖競爭優勢並實現投資組合多元化的工具。

加密交易社區涵蓋了不同的風險偏好和交易周期。Bybit依托Alpha平台，成為交易者成長路上的合作伙伴，搭建起連接散戶投資者與機構級專業交易的基礎設施。作為Crypto Ark，Bybit 致力於為交易者加密之旅的每一階段提供支持。

本活動受相關條款約束。有關參與條件及限制的詳情，敬請訪問：Alpha交易嘉年華第6季

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關於Bybit

Bybit成立於2018年，是全球交易量第二大加密貨幣交易所，服務超過8000萬全球用戶。Bybit致力於為每個人打造一個更簡單、開放和平等的生態系統，從而在去中心化的世界中重新定義開放性。Bybit深耕Web3領域，與領先的區塊鏈協議進行戰略合作，提供堅實的基礎設施並推動鏈上創新。Bybit憑借安全的托管服務、多元化的市場、直觀的用戶體驗和先進的區塊鏈工具而聞名，搭建了傳統金融(TradFi)與去中心化金融(DeFi)之間的橋梁，賦能建設者、創造者和愛好者充分挖掘Web3的全部潛力。探索去中心化金融的未來，請訪問Bybit.com。

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