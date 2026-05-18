Bybit推出「熱門代幣交易競技場」第三季，獎池獎金超25萬USDT

Bybit融合加密貨幣與傳統金融，推出1億美元現實世界資產獎勵活動，覆蓋400多種全球資產

Bybit是全球交易量第二大的加密貨幣交易所，同時也是現實世界資產(RWA)交易的領先平台。該平台今天宣佈推出全球資產1億美元獎勵活動。這是一項具有里程碑意義的40天活動，進一步鞏固Bybit作為業內最全面的加密貨幣與傳統金融之間的橋樑的地位。...