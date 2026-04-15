Bybit P2P超級大促再度來襲 參與即享好禮

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Bybit

16 4月, 2026, 00:00 CST

阿聯酋迪拜2026年4月16日 /美通社/ -- 全球交易量第二大的加密貨幣交易所Bybit宣佈，Bybit P2P百億補貼活動再次來襲。新用戶只要參與這項專屬促銷活動，即可獲贈價值最高99 USDT的禮券，該禮券可用於首筆P2P訂單抵扣。

即日起至2026年7月14日，P2P百億補貼活動將為每一位符合參與條件的用戶發放獎勵，進一步提升用戶在Bybit平台上的P2P交易體驗。參與者首次入金僅需10 USDT起，即可解鎖價值10至99 USDT的禮券，禮券可在首筆P2P訂單中使用。

參與方式

  1. 註冊並完成身份驗證
  2. 通過Bybit P2P上的「 P2P百億補貼」任務專區，完成不低於10 USDT的首筆入金
  3. 轉動抽獎轉盤，即有機會贏取價值最高99 USDT的P2P禮券
  4. 額外抽獎機會：參與者若在3日內通過Bybit P2P累計買入滿100 USDT及以上，可額外獲得一次抽獎機會

活動獎品包括可用於下一筆P2P訂單抵扣的高價值P2P禮券、熱門加密貨幣，以及獨家Bybit周邊商品。

Bybit P2P百億補貼是一項面向新用戶的常設活動，助力新用戶體驗Bybit便捷順暢的P2P交易服務。Bybit P2P平台實行零手續費，覆蓋所有受支持法幣的多樣化充提方式，並提供企業級托管保障，無論是新手還是資深交易者，都能輕鬆使用、高效交易。

本活動受相關條款和條件約束。如需瞭解參與規則、限制及其他詳細信息，用戶可訪問活動頁面：新用戶專享 - 參與P2P百億補貼，解鎖高達99 USDT禮券

#Bybit / #TheCryptoArk / #IMakeIt

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Bybit是全球交易量第二大的加密貨幣交易所，共有8000多萬用戶。Bybit成立於2018年，正在重新定義去中心化世界的開放性，為每個人創建一個更簡單、開放、平等的生態系統。Bybit專注於Web3，與領先的區塊鏈協議進行戰略合作，提供強大的基礎設施並推動鏈上創新。Bybit以其安全的托管服務、多樣化的市場、直觀的用戶體驗和先進的區塊鏈工具而聞名，在傳統金融和去中心化金融世界之間架起了一座橋樑，使建設者、創造者和愛好者能夠釋放Web3的全部潛力。訪問Bybit.com，探索去中心化金融的未來。

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