Bybit P2P交易平臺迎來四周年慶，特設價值10萬個泰達幣的獎金池

新聞提供者Bybit
26 1月, 2026, 13:00 CST
阿聯酋迪拜2026年1月26日 /美通社/ -- 全球交易量第二大的加密貨幣交易所Bybit欣然宣佈，隨著Bybit P2P交易平臺迎來四周年，該交易所推出一輪獎勵活動。為紀念四年來在促進加密貨幣交易、建立全球用戶間信任方面所取得的成果，Bybit P2P推出內含10萬個泰達幣(USDT)的獎金池，以回饋交易社區。
從現在起至協調世界時(UTC) 2026年2月8日晚上8點，Bybit P2P四周年慶活動邀請符合條件的用戶通過完成簡單任務參與幸運抽獎。每完成一項任務，參與者將自動獲得一張抽獎券，完成的任務越多，中獎機會就越大。
獎金池涵蓋多種獎勵，旨在吸引平臺上形形色色的用戶群體。獲獎者將有機會獲得獎金和P2P優惠券。對於注重實用性的用戶，成功參與活動還可能贏得獨家Bybit冬季商品，包括圍巾、襪子、護目鏡和冬季保暖頭帶，以及高端科技獎品，如佳明(Garmin) Forerunner 265運動手錶和Oura Ring第四代健康監測戒指。
Bybit P2P：四年歷程，便捷交易與機遇並存
過去四年間，Bybit P2P憑藉其全面功能與服務，積累了龐大的活躍用戶群體。2025年，Bybit P2P促成了超過1.07億筆點對點交易，總交易額突破350億美元。該平臺通過將直接點對點交易模式與Bybit一周七天全天候客服支持、多元化支付方式及前沿交易基礎設施相結合，為全球用戶降低了進入數字資產領域的門檻。
- 多元化支付方式：支持超過65種法定貨幣，覆蓋40多個市場，提供600多個支付管道
- 強大的基礎設施：支持300餘種加密貨幣交易，每月新增10種以上幣種上線，每日促成超10萬筆P2P訂單
- P2P交易零手續費：無交易費，亦無平臺費
本次活動適用完整條款與細則，參與者需要完成註冊。有關四周年慶活動的更多資訊，符合條件的用戶可以訪問：Bybit P2P四周年慶：共慶盛典，在10萬個泰達幣獎金池中贏取份額！
請在社交媒體上關注#Bybit / #TheCryptoArk / #ImakeIt。
關於Bybit
Bybit是全球交易量第二大的加密貨幣交易所，服務於全球8000多萬用戶。Bybit成立於2018年，旨在通過為大眾打造一個更簡單、開放和平等的生態系統，重新定義去中心化世界的開放性。Bybit高度關注Web3領域，與領先的區塊鏈協定建立戰略合作夥伴關係，提供強大的基礎設施，並推動鏈上創新。Bybit以其安全的資產託管、多元化的交易市場、直觀的使用者體驗和先進的區塊鏈工具而聞名，它彌合了傳統金融(TradFi)與去中心化金融(DeFi)之間的差距，賦能開發者、創作者和加密貨幣愛好者充分挖掘Web3的潛力。訪問Bybit.com探索去中心化金融的未來。
如需瞭解Bybit的更多詳細資訊，請訪問Bybit Press
媒體諮詢，請聯繫：[email protected]
獲取最新消息，請關注：Bybit的社區和社交媒體
Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X | Youtube
SOURCE Bybit
分享這篇文章