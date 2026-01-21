Bybit P2P百億補貼再度來襲，100%中獎機會

阿聯酋迪拜2026年1月21日 /美通社/ -- 全球交易量第二大的加密貨幣交易所 Bybit 欣然推出新用戶專享 Bybit P2P百億補貼 活動，參與者可獲得最高99 USDT獎勵，且保證人人有獎。

新用戶首次入金滿10 USDT，即可根據獎勵機制享受下一筆Bybit P2P訂單最高99%的返利，並參與100%中獎的抽獎環節，領取價值10至99 USDT的優惠券。