Bybit P2P百億補貼再度來襲，100%中獎機會

新聞提供者Bybit
21 1月, 2026, 21:30 CST
阿聯酋迪拜2026年1月21日 /美通社/ -- 全球交易量第二大的加密貨幣交易所Bybit欣然推出新用戶專享Bybit P2P百億補貼活動，參與者可獲得最高99 USDT獎勵，且保證人人有獎。
新用戶首次入金滿10 USDT，即可根據獎勵機制享受下一筆Bybit P2P訂單最高99%的返利，並參與100%中獎的抽獎環節，領取價值10至99 USDT的優惠券。
活動規則：
- 未使用過Bybit P2P的新用戶可註冊參與本次活動，滿足賬戶註冊要求。
- 完成首次P2P入金任務後，符合資格的用戶即可參與抽獎，贏取最高99 USDT的優惠券。
- 進階獎勵：首次入金10 USDT後，用戶若在三天內追加100 USDT或以上，將額外獲得一次抽獎機會。獎勵包括折扣券、比特幣等，虛位以待。
所得優惠券適用於Bybit P2P支持的所有法幣交易。
「P2P百億補貼」活動彰顯了Bybit致力於為其P2P社群創造高回報、強吸引力的用戶體驗。憑借零費用、多樣的充提選項以及面向交易者的企業級托管系統，Bybit P2P為新手和經驗豐富的交易者提供了直觀且強大的平台。
欲瞭解活動及參與資格詳情，請訪問Bybit P2P百億補貼活動頁面。
關於Bybit
Bybit是全球交易量第二大的加密貨幣交易所，服務於全球8000多萬用戶。Bybit成立於2018年，旨在通過為大眾打造一個更簡單、開放和平等的生態系統，重新定義去中心化世界的開放性。Bybit高度關注Web3領域，與領先的區塊鏈協議建立戰略合作夥伴關係，提供強大的基礎設施，並推動鏈上創新。Bybit以其安全的資產托管、多元化的交易市場、直觀的用戶體驗和先進的區塊鏈工具而聞名，它彌合了傳統金融(TradFi)與去中心化金融(DeFi)之間的差距，賦能開發者、創作者和加密貨幣愛好者充分挖掘Web3的潛力。訪問Bybit.com探索去中心化金融的未來。
