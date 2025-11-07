Bybit Pay在斯裡蘭卡推出加密支付解決方案

數字資產：為企業提供可靠的即插即用解決方案

Bybit Pay為普及數字資產類別的使用提供了全新視角。無論企業規模大小，無論此前是否有處理加密支付的經驗，零售店、服務提供商和在線商戶在加入該計劃後，都能夠設立實體銷售點。

Bybit Pay已與Ceylon Cash合作，通過CeyPay在斯裡蘭卡啟動此項計劃，使本地企業能夠無縫采用加密支付解決方案，並參與到全球邁向數字資產賦能商業的浪潮中。

通過這項新計劃，Bybit Pay將在傳統零售和服務商戶中部署50台安卓POS終端設備，同時通過篩選流程激活50家數字商戶。申請通道目前已開放。

主要優勢

斯裡蘭卡商戶支持Bybit Pay的理由眾多，其中以下幾點尤為突出，能夠應對本地企業和消費者面臨的核心挑戰：

極速支付：Bybit Pay網絡中的商戶和客戶可通過API即時支付證明和超快速結算來確認實時支付，消除了傳統支付方式常見的數日延遲。

普惠接入：以極具競爭力的費率支持本地和跨境支付，為斯裡蘭卡企業提供了一種具有成本效益的全球化通道。這種成本優勢有助於提高小型企業的利潤率，並使本地居民和國際旅客受益。

擴大客戶群：除了地域限制，商戶還面臨著日益擴大的代際鴻溝。通過接入Bybit Pay，企業可以接收熱衷數字生活與加密貨幣的消費群體的付款——這些消費者可能會被傳統支付網關拒之門外。

信任與安全：Bybit Pay內置防欺詐和合規保障機制，其強大的網絡和安全基礎設施提高了支付成功率，降低了商戶因支付糾紛產生的風險和潛在成本。

自由選擇：付款人和商戶可根據自身偏好，靈活選擇以加密貨幣或法幣進行結算。

Bybit區域經理Nazar Tymoshchuk表示：「斯裡蘭卡擁有科技前衛的消費者、大量國際游客和多元化商戶格局，這些因素為加密支付的應用創造了理想條件。此次推廣是Bybit Pay承諾的一部分，旨在幫助盡可能多的人，無論他們是環球旅行還是自主創業，都能享受到無憂、高效的跨境支付體驗。」

Bybit Pay將通過商戶名錄向社會公示所有100家入選商戶，並繼續拓展斯裡蘭卡的商戶網絡。此次市場進駐不僅契合斯裡蘭卡更廣泛的數字化轉型計劃，更能破解企業與消費者的核心痛點，助力參與商戶更好地服務本土增長並提升國際競爭力。

#Bybit / #TheCryptoArk

關於 Bybit

Bybit是全球交易量第二大的加密貨幣交易所，服務於全球7000多萬用戶。Bybit成立於2018年，旨在通過為大眾打造一個更簡單、開放和平等的生態系統，重新定義去中心化世界的開放性。Bybit高度關注Web3領域，與領先的區塊鏈協議建立戰略合作伙伴關系，提供強大的基礎設施，並推動鏈上創新。Bybit以其安全的資產托管、多元化的交易市場、直觀的用戶體驗和先進的區塊鏈工具而聞名，它彌合了傳統金融(TradFi)與去中心化金融(DeFi)之間的差距，賦能開發者、創作者和加密貨幣愛好者充分挖掘Web3的潛力。訪問 Bybit.com 探索去中心化金融的未來。

如需了解Bybit的更多詳細信息，請訪問 Bybit Press

媒體咨詢，請聯系： [email protected]

獲取最新消息，請關注：Bybit的社區和社交媒體

Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X | Youtube

SOURCE Bybit