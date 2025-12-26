Bybit發佈其第29份儲備金證明報告

阿聯酋迪拜2025年12月26日 /美通社/ -- 全球交易量第二大的加密貨幣交易所Bybit宣佈，該公司發佈其第29份儲備金證明(PoR)快照報告，報告數據截至2025年12月17日且準確無誤。該報告由Hacken獨立驗證，證實Bybit在所有主要申報資產上的儲備率均保持在100%以上，這進一步彰顯其持續專注於提升透明度、保護用戶資產。

最新的快照報告凸顯了Bybit持續致力於使償付能力可驗證而非僅憑假設，確保所有用戶負債均由相應的鏈上資產全額擔保。

報告要點（截至2025年12月17日）：

泰達幣 (USDT)儲備率： 102%（用戶資產：59億個泰達幣 | Bybit錢包餘額：61億個泰達幣）

102%（用戶資產：59億個泰達幣 | Bybit錢包餘額：61億個泰達幣） USDC儲備率： 112%（用戶資產：5.835億個USDC | Bybit錢包餘額：6.584億個USDC）

112%（用戶資產：5.835億個USDC | Bybit錢包餘額：6.584億個USDC） 比特幣 (BTC)儲備率： 105%（用戶資產：59,711枚比特幣 | Bybit錢包餘額：63,206枚比特幣）

105%（用戶資產：59,711枚比特幣 | Bybit錢包餘額：63,206枚比特幣） 乙太坊(ETH)儲備率：101%（用戶資產：528,519個乙太坊 | Bybit錢包餘額：536,845個乙太坊）

超過1:1的資產擔保標準

Bybit的儲備金持續超過用戶持有量，確保所有受支持的資產均得到全額擔保且隨時可用。儲備率超過1:1的閾值，反映出除滿足用戶基本義務外，還維持了額外的流動性緩衝。

此次更新體現了客戶持倉與儲備資產的均衡配置，並始終如一地致力於確保所報告的代幣均至少獲得全額擔保。隨著儲備金證明在數字資產行業中得到更廣泛的應用，領先的中心化交易所已經在推動PoR成為標準化透明度機制方面，發揮越來越重要的作用。

Bybit定期更新其儲備金快照報告，且每月在Bybit儲備金證明頁面發佈經獨立驗證的報告。

關於Bybit

Bybit是全球交易量第二大的加密貨幣交易所，共有8000多萬用戶。Bybit成立於2018年，正在重新定義去中心化世界的開放性，為大眾創建一個更簡單、開放、平等的生態系統。Bybit專注於Web3，與領先的區塊鏈協定進行戰略合作，提供強大的基礎設施並推動鏈上創新。Bybit以其安全的託管服務、多樣化的市場、直觀的用戶體驗和先進的區塊鏈工具而聞名，在傳統金融(TradFi)和去中心化金融(DeFi)世界之間架起了一座橋樑，使建設者、創造者和愛好者能夠釋放Web3的全部潛力。訪問Bybit.com，探索去中心化金融的未來。

