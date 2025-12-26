Bybit推出升級版VIP專屬空投活動 - 獎勵加碼，獎品結構靈活

本次升級後的活動共設置26項獎勵，分屬三大獎池，各獎池配置不同類型的代幣，滿足交易者的個性化偏好。符合條件的參與者可在穩定幣、熱門代幣及平台特色代幣中靈活選擇，享受前所未有的獎勵自由度。

此次VIP空投福利的升級，再次彰顯Bybit回饋核心用戶社群的堅定承諾。在競爭激烈的加密貨幣交易賽道中，Bybit持續優化並升級VIP服務體驗，致力於打造一個值得信賴、賦能用戶的交易平台。

分級獎池規則

新的獎池結構兼顧不同層級VIP用戶的需求：

- 入門獎池：所有已註冊VIP用戶均可直接參與

- 專家獎池：累計交易量達2500萬美元即可解鎖

- 大師獎池：累計交易量達1.25億美元即可解鎖，頭獎金額高達11,888美元

活動期間獲取的抽獎次數可用於任一已解鎖獎池，讓VIP交易者能自主規劃參與策略。

活動參與方式

即日起至2026年1月4日23:59（世界協調時）， Bybit VIP 用戶可根據自身等級，免費獲得專屬抽獎次數——VIP1用戶可獲1次抽獎機會，至尊VIP用戶最高可獲6次抽獎機會。活動期間，用戶完成指定任務還可額外贏取抽獎次數。

參與本次活動必須先註冊，具體條款與細則適用。資格規則及參與條件詳情，可訪問官網鏈接： VIP Exclusive Airdrop: More prizes, more tokens, more choices!（ VIP專屬空投：獎勵更豐富，代幣更全，選擇更多！）

關於Bybit

Bybit是全球交易量第二大的加密貨幣交易所，共有8000多萬用戶。Bybit成立於2018年，正在重新定義去中心化世界的開放性，為每個人創建一個更簡單、開放、平等的生態系統。

