Bybit推出升級版VIP專屬空投活動 - 獎勵加碼，獎品結構靈活

26 12月, 2025, 22:00 CST
阿聯酋迪拜2025年12月26日 /美通社/ -- 全球交易量第二大的加密貨幣交易所Bybit宣佈對其每週VIP專屬空投活動進行全面升級，推出更靈活的獎勵機制，以適配平台專業交易者多樣化的交易策略與活躍度水平。
Bybit VIP專屬權益：獎勵豐厚，選擇多元
本次升級後的活動共設置26項獎勵，分屬三大獎池，各獎池配置不同類型的代幣，滿足交易者的個性化偏好。符合條件的參與者可在穩定幣、熱門代幣及平台特色代幣中靈活選擇，享受前所未有的獎勵自由度。
此次VIP空投福利的升級，再次彰顯Bybit回饋核心用戶社群的堅定承諾。在競爭激烈的加密貨幣交易賽道中，Bybit持續優化並升級VIP服務體驗，致力於打造一個值得信賴、賦能用戶的交易平台。
分級獎池規則
新的獎池結構兼顧不同層級VIP用戶的需求：
- 入門獎池：所有已註冊VIP用戶均可直接參與
- 專家獎池：累計交易量達2500萬美元即可解鎖
- 大師獎池：累計交易量達1.25億美元即可解鎖，頭獎金額高達11,888美元
活動期間獲取的抽獎次數可用於任一已解鎖獎池，讓VIP交易者能自主規劃參與策略。
活動參與方式
即日起至2026年1月4日23:59（世界協調時），Bybit VIP用戶可根據自身等級，免費獲得專屬抽獎次數——VIP1用戶可獲1次抽獎機會，至尊VIP用戶最高可獲6次抽獎機會。活動期間，用戶完成指定任務還可額外贏取抽獎次數。
參與本次活動必須先註冊，具體條款與細則適用。資格規則及參與條件詳情，可訪問官網鏈接：VIP Exclusive Airdrop: More prizes, more tokens, more choices!（VIP專屬空投：獎勵更豐富，代幣更全，選擇更多！）
關於Bybit
Bybit是全球交易量第二大的加密貨幣交易所，共有8000多萬用戶。Bybit成立於2018年，正在重新定義去中心化世界的開放性，為每個人創建一個更簡單、開放、平等的生態系統。Bybit專注於Web3，與領先的區塊鏈協議進行戰略合作，提供強大的基礎設施並推動鏈上創新。Bybit以其安全的托管服務、多樣化的市場、直觀的用戶體驗和先進的區塊鏈工具而聞名，在傳統金融和去中心化金融世界之間架起了一座橋樑，使建設者、創造者和愛好者能夠釋放Web3的全部潛力。訪問Bybit.com，探索去中心化金融的未來。
